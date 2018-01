Regierung Sonderermittler könnte Trump befragen Einem Bericht zufolge wird über die Umstände einer möglichen Befragung des US-Präsidenten zur Russland-Affäre verhandelt.

Mail an die Redaktion Auftritt: US-Präsident Donald Trump betritt die Bühne bei einer Veranstaltung in Nashville, Tennessee. Foto: Andrew Harnik/dpa

Washington.In der Russland-Affäre um mögliche Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 will Sonderermittler Robert Mueller laut Medienberichten nun auch US-Präsident Donald Trump befragen. Eine solche Befragung könne bereits in den kommenden Wochen stattfinden, berichtete die „Washington Post“ am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eine Person aus dem Umfeld des Präsidenten. Demnach wollte sich das Weiße Haus nicht zu dem möglichen Mueller-Interview äußern. Erst am Samstag hatte Trump bekräftigt, dass es im Wahlkampf keine Absprachen zwischen seinem Lager und Russland gegeben habe. „Es gab keine Zusammenarbeit, kein Verbrechen“, sagte der Republikaner. (dpa)

