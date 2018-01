Parteien SPD legt sich Plan für GroKo zurecht Im Willy-Brandt-Haus berät sich die SPD-Spitze über das Vorgehen in den Koalitionsgesprächen mit der Union.

Mail an die Redaktion SPD-Chef Martin Schulz verlässt während des SPD-Sonderparteitags in Bonn das Podium. Foto: Oliver Berg

Berlin.Der Start der Koalitionsverhandlungen rückt näher. Die SPD will am Donnerstag in internen Beratungen zunächst ihren Kurs für die Gespräche mit CDU und CSU abstecken (11.00 Uhr).

Dazu kommen neben dem Präsidium und dem Sondierungsteam auch die Bundesminister und Ministerpräsidenten der SPD in die Parteizentrale in Berlin, das Willy-Brandt-Haus. Anschließende Stellungnahmen vor Journalisten waren allerdings zunächst nicht geplant.

Die Unionsseite hatte sich bereits am Dienstag besprochen. Die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) hatten sich am Montag, einen Tag nach dem Ja des SPD-Parteitags zur Aufnahme der Verhandlungen, zu einem Vorgespräch getroffen.

Die Koalitionsverhandlungen werden voraussichtlich am Freitag beginnen. Nach Ende der Verhandlungen will die SPD den Koalitionsvertrag ihren 440 000 Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Vom Ergebnis macht die Partei den Eintritt in eine Regierung abhängig.

