Landwirtschaft Tödlicher Kreislauf auf den Äckern Wir wissen genug über die verheerende Wirkung von Glyphosat auf Ökosysteme. Wann wird es endlich verboten?

Veronika Püschel

Merken

Mail an die Redaktion Veronika Püschel ist bei Greenpeace Regensburg Expertin und Ansprechpartnerin für das Thema Artenvielfalt.

Berlin.An Glyphosat scheiden sich die Geister. Insbesondere die Debatte über ein mögliches Krebsrisiko findet kein Ende und galt im Streit um eine Verlängerung der Zulassung als entscheidend. Vielleicht kann und muss diese Frage jedoch nicht beantwortet werden. Genügen nicht bereits die bekannten Fakten, um das Thema Glyphosat abschließend zu bewerten? Es ist unumstritten, dass Glyphosat komplexe Lebensräume zerstört und die Artenvielfalt bedroht. Eine 2017 veröffentlichte Studie quantifiziert, was viele bereits vermuteten: ein drastisches Insektensterben in Deutschland. Der Insektenbestand ist binnen 27 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Sollte uns das alleine nicht wachrütteln?

China spürt die Folgen eines zu kurz gedachten Eingriffs in das Ökosystem in den 50er-Jahren bis heute: Mao sah in Spatzen Schädlinge und ordnete deren Ausrottung an. Dadurch geriet ein Kreislauf, in dem Spatzen eine Überpopulation verschiedener Insekten eindämmen, aus dem Gleichgewicht. Die Folge war eine Insektenplage und damit einhergehende Ernteausfälle. Zum Schutz der Ernte wurden Pestizide ausgebracht, welchen die Bienen zum Opfer fielen. Jene Bienen, auf deren Bestäubungsleistung die Landwirtschaft angewiesen ist und die seither durch aufwendige Handbestäubung ersetzt wird. Bis heute leben in weiten Regionen Chinas keine Bienen mehr. Sollte uns dies nicht eine Lehre sein? Sollten nicht die Bürger eine Landwirtschaft einfordern, die im Einklang mit der Natur steht anstatt im Gegensatz zu ihr? Bedarf es wirklich weiterer Studien, um dieses Gift zu stoppen, oder sagt einem nicht der gesunde Menschenverstand, dass ein Mittel, welches zur Vernichtung aller grünen Pflanzen führt, wider die Natur ist?

Dass dieser Wirkstoff Ackerlebensräumen gebundenen Arten ihre Lebensgrundlage entzieht und so komplexe Nahrungsketten zusammenbrechen? Selbstverständlich heißt der Feind nicht nur Glyphosat, sondern die Methoden der konventionellen Landwirtschaft insgesamt haben in vielerlei Hinsicht unumkehrbare Folgen für die Umwelt. Das Verbot von Glyphosat ist sicher nicht die Lösung aller Probleme. Aber ein Verbot hätte Symbolkraft. Es könnte den Anfang eines überfälligen Umdenkens in der Agrarwirtschaft markieren.