Konflikte Tote bei IS-Angriff auf Militärbasis In Kabul wurde die Basis der 111. Brigade angegriffen. Dabei kamen mindestens neun Menschen ums Leben.

Mail an die Redaktion Nach dem IS-Angriff sichert eine afghanischer Soldat eine Straße in Kabul. Foto: Rahmat Gul

Auf dem Weg zur Bestattung: Der Sarg eines der Opfer in Kabul. Foto: Rahmat Gul

Die gewaltige Sprengladung riss die komplette Fassade dieses Gebäudes weg. Foto: Rahmat Gul

Er hat überlebt: Ein Verletzter wird in ein Kabuler Krankenhaus eingeliefert. Foto: Rahmat Gul

Verletzte werden in Kabul nach dem Anschlag in einem Krankenhaus versorgt. Foto: Rahmat Gul

2017 gab es in Kabul mehr als 20 schwere Anschläge der Taliban und der Terrormiliz IS. Foto: Rahmat Alizadah

Die radikalislamischen Taliban haben den Anschlag in Kabul für sich reklamiert. Foto: Rahmat Gul

Zwei Männer helfen in Kabul nach einem Anschlag einem verwundeten Mann. Foto: Massoud Hossaini

Kabul.Bei einem Angriff von fünf schwer bewaffneten Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf eine Militäreinheit nahe einer großen Militärakademie in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach offiziellen Angaben mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, darunter vier der Angreifer.

Zwei hätten sich in die Luft gesprengt, zwei weitere seien erschossen und einer verhaftet worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Daulat Wasiri, am Montagmorgen. Außerdem seien fünf afghanische Soldaten ums Leben gekommen und zehn verletzt worden.

Der Angriff, der gegen fünf Uhr morgens Ortszeit im Schutz der Dunkelheit begonnen hatte, endete nach knapp fünf Stunden am frühen Vormittag, sagte Wasiri. Er widersprach Meldungen, dass die große Marschall-Fahim-Militärakademie selbst angegriffen worden sei. Das hatten zuvor unter anderem der Präsidentenpalast, ein in der Gegend lebender Offizier und afghanische Medien berichtet.

Zweiter Anschlag innerhalb weniger Tage

Ziel des Angriffs sei die nahe Basis der 111. Brigade gewesen, sagte Wasiri - eine Militäreinheit neben der Akademie. Es wurde nicht unmittelbar klar, ob es sich um eine semantische Unterscheidung handelt, um einen weiteres Versagen von Sicherheitskräften beim Schutz schwer bewachter Einrichtungen zu verschleiern. Erst am Samstag hatte es ein Attentäter der radikalislamischen Taliban in eine der am schwersten bewachten Straßen von Kabul hineingeschafft und mehr als 100 Menschen getötet. Satellitenbilder zeigen die beiden Militärinstallationen sehr nahe beieinander. Sie könnten auf demselben Gelände liegen.

Der IS reklamierte den Überfall für sich, wie die Site Intel Group unter Berufung auf das IS-Sprachrohr Amak meldete.

