Diskussion Traunstein prüft in jedem Fall das Alter Der Landrat Siegfried Walch setzt bereits um, was auch andere Politiker fordern. In der Region halten sich Behörden zurück.

von Curd Wunderlich

Merken

Mail an die Redaktion Sie kommen mit großen Hoffnungen: junge Flüchtlinge, hier in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe Foto: Uli Deck/dpa

Traunstein.Malerische Seen, grüne Weiden und ein Alpenpanorama wie aus dem Bilderbuch. Das ist der Landkreis Traunstein im Chiemgau. Pure Idylle im südlichen Oberbayern. Wer als Flüchtling einer der 35 Städte und Gemeinden im Landkreis Traunstein zugewiesen wird, wohnt da, wo andere Urlaub machen. Doch die hohe Lebensqualität geht mit strengen Regeln einher: Der Traunsteiner CSU-Landrat Siegfried Walch hat sich einen humanen, dabei aber konsequent reglementierten Umgang mit den Flüchtlingen auf die Fahnen geschrieben.

Walchs Mitarbeiter im Landratsamt setzen bereits um, was deutschlandweit zuletzt zahlreiche Politiker auf allen Ebenen gefordert hatten. Nachdem im pfälzischen Kandel Ende Dezember ein aus Afghanistan stammender, vorgeblich minderjähriger Verdächtiger seine 15-jährige Ex-Freundin erstochen hatte, waren die Rufe nach einer strengeren Altersprüfung junger Flüchtlinge laut geworden. Auch der in U-Haft sitzende Afghane, der Mitte Januar in Regensburg einen Polizeibeamten so aggressiv attackierte, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, war offenbar nicht wie angegeben 17 Jahre alt, sondern bereits volljährig.

Tübingens streitbarer grüner Oberbürgermeister Boris Palmer hatte nach Kandel eine Umkehr der Beweispflicht bei der Altersfrage junger Flüchtlinge gefordert. Dafür hat er viel Zustimmung erhalten, aber auch Kritik einstecken müssen. Der Rottenburger CDU-Oberbürgermeister Stephan Neher nannte Palmers Forderungen „unsäglich und rassistisch“.

Auch Altfälle werden überprüft

Während andere noch streiten, hat Walch, mit 33 Jahren jüngster Landrat in Bayern, schon entschieden: Bei allen minderjährigen Flüchtlingen wird im Kreis Traunstein seit Anfang Januar das Alter medizinisch geprüft. Auch bei Altfällen, die sich bereits in dem oberbayerischen Landstrich aufhalten. Willigt ein Asylbewerber dem Check nicht zu, wird er als volljährig betrachtet.

Walch ist überzeugt, dass eine solch strikte Handhabung unbedingt erforderlich ist. „Es ist schließlich ein Unterschied, ob ein 17- oder ein 25-Jähriger bei anderen Minderjährigen untergebracht ist“, macht er im Gespräch mit der Mittelbayerischen deutlich. „Das ist auch überhaupt kein scharfes Vorgehen – wir prüfen ja nur, ob die gemachten Angaben korrekt sind.“ Ausnahmen gebe es nur, wenn die Betreuer schon durch den Augenschein 100-prozentig sicher sind, dass ein Flüchtling unter 18 Jahre alt sein muss.

Der Landrat, der der Kanzlerin schrieb Traunsteins CSU-Landrat Siegfried Walch fand zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 in einem Brandbrief an die Kanzlerin deutliche Worte für deren aus seiner Sicht gescheiterte Asylpolitik.

Die Bevölkerung sei „wegen der drohenden Veränderungen im unmittelbaren Lebensumfeld massiv verunsichert“, schrieb Walch damals. Bei einem gleichbleibenden Flüchtlingsstrom war seine Befürchtung, dass das stabile Gemeinwesen, der soziale Zusammenhalt und die Sicherheit gefährdet seien.

Walchs Forderung an Merkel 2016 war daher: „Korrigieren Sie bitte sofort Ihre Asylpolitik, die auf Ebene der Kommunen nicht mehr umzusetzen ist!“

Von den insgesamt knapp 1550 Asylbewerbern im Landkreis Traunstein werden derzeit 73 als unbegleitete Minderjährige behandelt. Deren Betreuung ist richtig teuer. „Für Jugendliche wird in Deutschland ein extremer Aufwand betrieben, wenn sie Hilfe brauchen“, macht Walch deutlich. „Dabei ist es auch egal, woher ein Minderjähriger kommt.“ Grundsätzlich hält der Politiker, der auch dem CSU-Parteivorstand angehört, das für richtig. Nur: „Wenn jemand ein falsches Alter angibt, erschleicht er sich auf kriminelle Art Leistungen, die ihm nicht zustehen.“ Einen Seitenhieb nach links kann Walch sich nicht verkneifen. „Wer das nicht prüfen will, der müsste auch auf die Steuerprüfung verzichten.“

„Wenn jemand ein falsches Alter angibt, erschleicht er sich auf kriminelle Art Leistungen, die ihm nicht zustehen.“ Siegfried Walch, Landrat



Walch ist der Ansicht, dass nur die Beweislastumkehr ein adäquates Mittel ist, um junge Asylbewerber mit falschen Altersangaben feststellen zu können. Das sei auch eine Frage der Kosten: Während erwachsene Flüchtlinge den Steuerzahler zwischen 700 und 1000 Euro im Monat kosten, liegen die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge schnell bei 150 bis 250 Euro pro Tag, sagt Walch.

Lob für seine Vorgehensweise erhält der Landrat von seinem Parteifreund Peter Ramsauer. Der ehemalige Bundesverkehrsminister ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter aus Walchs Wahlkreis. „Dass im Landkreis Traunstein bei allen vorgeblich minderjährigen Flüchtlingen medizinisch die Korrektheit ihrer Altersangabe überprüft wird, halte ich für uneingeschränkt richtig und zwingend erforderlich“, macht er deutlich. Es sei eine Frage der inneren Sicherheit, genau zu wissen, wer sich in unserem Land aufhält.

Ramsauer geht im Gespräch mit der Mittelbayerischen sogar noch weiter: „Um alle bisherigen Fälle und auch kommende vorgeblich minderjährige Asylbewerber mit größtmöglicher Sicherheit einschätzen zu können, ist eine deutschlandweit verpflichtende medizinische Altersprüfung unausweichlich.“ Wer sich diesem Check nicht unterziehen wolle, „wird schon seine Gründe haben – insofern ist es berechtigt, diese Flüchtlinge dann als Erwachsene zu behandeln“.

Zurückhaltung in Ostbayern

In Oberpfälzer Landkreisen sowie in der Stadt Regensburg gehen die Ämter bisher nicht so rigoros vor, wie es das Traunsteiner Jugendamt tut. Chams Landrat Franz Löffler (CSU) würde aber bundeseinheitlich verpflichtende ärztliche Untersuchungen begrüßen. Unter den Flüchtlingen sei mittlerweile bekannt, dass Minderjährige „eine weit intensivere Betreuung in Deutschland genießen und auch schwieriger abgeschoben werden können“.

Bislang wurde im Kreis Cham noch kein vorgeblich Minderjähriger einem Arztcheck unterzogen. In den Fällen, in denen Jugendamtsmitarbeiter durch Inaugenscheinnahme zu dem Schluss gekommen sind, dass Flüchtlinge nicht minderjährig seien, hätten die Asylbewerber das von sich aus akzeptiert. Aus dem Landratsamt heißt es, das sei bei circa zehn Prozent der vorgeblich Minderjährigen der Fall gewesen. Im Saarland, wo medizinische Tests ähnlich konsequent wie im Landkreis Traunstein durchgeführt werden, wurde hingegen 2017 jeder dritte vorgeblich minderjährige Flüchtling nach Röntgentests als volljährig eingestuft.

Wie schwierig die medizinische Altersüberprüfung in der Praxis ist, zeigt ein Fall aus dem Landkreis Regensburg. Hier wurde bislang bei einem einzigen Flüchtling ärztlich geprüft, ob er noch minderjährig ist. Die Untersuchung ergab, dass er volljährig sein müsse. Das Familiengericht erklärte den Flüchtling dann aber doch wieder für minderjährig, da es die Röntgenergebnisse als nicht belastbar genug wertete. Die derzeit 85 minderjährigen Flüchtlinge im Kreis Regensburg würden nicht generell neu überprüft, teilt Hans Fichtl vom Landratsamt auf Anfrage mit. Das geschehe nur in Einzelfällen, „wenn es beispielsweise neue begründete Zweifel an der bestehenden Einschätzung gibt“.

In Kelheim wird in der Regel nicht geprüft

Im Landkreis Kelheim werden derzeit 12 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. In der Regel werde die Richtigkeit der Altersangabe bei Minderjährigen nicht mehr überprüft, teilt das Landratsamt mit, denn: „Altersfeststellungen finden in der Regel bei den grenznahen Jugendämtern statt, bei denen die Flüchtlinge aufschlagen und in Obhut genommen werden“. Kelheims CSU-Landrat Martin Neumeyer plädiert aber grundsätzlich dafür, zur Alterfeststellung alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten heranzuziehen. Er schließt sich der Meinung von Tübingens OB Palmer und Traunsteins Landrat Walch an: „Wer Alter nicht nachweisen will, wird als Erwachsener behandelt.“

„Wer Alter nicht nachweisen will, wird als Erwachsener behandelt.“ Landrat Walch



In der Stadt Regensburg leben aktuell 82 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Alterseinschätzung wird grundsätzlich von drei Mitarbeitern des Jugendamts durchgeführt. „Erst kürzlich wurden medizinische Altersuntersuchungen in drei Fällen vorgenommen, bei denen Zweifel an der Minderjährigkeit bestand“, sagt Pressesprecherin Juliane von Roenne-Styra. „Das medizinische Gutachten bestätigte die Zweifel und schloss bei zwei Personen die Minderjährigkeit aus.“ Diese beiden Fälle waren in Regensburg bei insgesamt fünf medizinischen Checks seit 2015 die einzigen, bei denen aufgrund der Untersuchungsergebnisse von einer Volljährigkeit der Flüchtlinge auszugehen war, so von Roenne-Styra.

SPD-Rathauschefin ist skeptisch

Eine bundeseinheitlich verpflichtende Untersuchung aller vorgeblich minderjähriger Flüchtlinge sieht Regensburgs Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) dennoch kritisch. Die medizinische Überprüfung sollte in ihren Augen nur im Zweifelsfall zulässig sein.

Den Standpunkt der Regensburger Bürgermeisterin stützt die Bundesärztekammer, die generelle ärztliche Untersuchungen zur Altersfeststellung von Asylbewerbern ablehnt. „Wenn man das bei jedem Flüchtling täte, wäre das ein Eingriff in das Menschenwohl“, sagte der Verbandspräsident Frank Ulrich Montgomery kürzlich der „Süddeutschen Zeitung“. „Röntgen ohne medizinische Indikation ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit.“ Eine Altersfeststellung sei nach den Regeln des Strahlenschutzes nur im Rahmen eines Strafprozesses, wie in Kandel, zulässig. Montgomery nannte die Verfahren, zu denen auch Genitaluntersuchungen gehören, außerdem „mit großen Unsicherheiten belastet“.

Für Traunsteins Landrat Walch ist das kein Argument gegen medizinische Tests. Der Gesetzgeber biete schließlich ausdrücklich die Möglichkeit, eine ärztliche Untersuchung zur Überprüfung des Alters zu veranlassen. „Und wenn wir dann zumindest bei einem Teil der Fälle klar nachweisen können, dass sie definitiv über oder unter 18 Jahre alt sind, bringt uns das doch schon weiter“, so der CSU-Politiker. Deshalb will er am bisherigen Vorgehen auch festhalten. Kontinuierlich würden derzeit die Altfälle überprüft. „Wer sich dabei als eindeutig volljährig erweist, oder eben nicht geprüft werden will, den behandeln wir als Erwachsenen.“

Weitere Meldungen aus der Politik lesen Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp