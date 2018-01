Gipfel Trump zeigt sich in Davos zahm Der US-Präsident lädt die Finanz- und Wirtschaftselite zu Investitionen ein und zeigt sich bei TTP kompromissbereit.

Mail an die Redaktion „Amerika ist der Platz zum Geschäftemachen“: Donald Trump am Freitag in DavosFoto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Davos.US-Präsident Donald Trump warb vor der Finanz- und Wirtschaftselite in Davos um Investitionen in den USA und versprach den Konzernchefs eine glänzende Zukunft in Amerika. „Jetzt ist die perfekte Zeit, Ihren Betrieb und Ihre Investitionen in die Vereinigten Staaten zu bringen“, sagt er gestern in seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Weltwirtschaftsforum.

Zuvor hatten zahlreiche Unternehmer, darunter Siemens-Chef Joe Kaeser, Trump für seine Steuerreform gelobt. Bei der IG Metall stießen die Äußerungen Kaesers auf Unverständnis. Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, schlug ähnliche Töne an: Die Steuerreform werde die Weltwirtschaft ankurbeln.

Wirtschaftsverbände kritisch

Trump schloss in Davos eine Rückkehr der USA zum Transpazifischen Handelsabkommen TPP nicht aus. Die USA würden über Freihandelsabkommen mit vielen Ländern nachdenken, auch mit TPP-Ländern. „Vielleicht auch als Gruppe“, fügte Trump an. Kanada und Japan hatten angekündigt, das Abkommen zwischen elf pazifischen Ländern solle im März unterzeichnet werden. Trump kündigte allerdings auch eine harte Linie bei der Überwachung der Regeln für den Freihandel an. „Wir werden nicht länger wegsehen. Wir können keinen fairen und freien Handel haben, wenn einige Länder die Regeln brechen.“ Die Hilfsorganisation Oxfam kritisierte Trumps Rede scharf. „Der Präsident, der sich als Kämpfer für die vergessenen Frauen und Männer ausgibt, sucht in Wahrheit die Zustimmung der Eliten“, sagte Oxfam-Chefin Winnie Byanyima.

Deutsche Wirtschaftsverbände zeigten sich skeptisch und kritisierten vor allem Strafzölle gegen China. „Der America First-Ansatz ist nichts anderes als die Rückkehr zum Frühkapitalismus“, meinte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Trump verteidigte seinen Ansatz. Politiker sollten zuerst an ihr Land denken.

Buhs und Gelächter Mit lauten Buhrufen haben Zuhörer in Davos auf heftige Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf die Medien reagiert. „Erst als ich Politiker wurde, habe ich bemerkt, wie fies und gemein, wie bösartig und wie fake die Presse sein kann“, sagte Trump. Aus weiten Teilen des Publikums gab es Protest. Trump ignorierte die Buhrufe.

Der US-Präsident erntete bei seiner Rede auch Lacher. Etwa als er bemerkte, unter einer demokratischen Führung wären die Aktienkurse sicherlich um knapp 50 Prozent gefallen. Unter ihm seien die Kurse aber um 50 Prozent gestiegen. Zum Schluss seiner Ausführungen, die gut 15 Minuten dauerten, fiel der Applaus der Wirtschafts- und Finanzelite in Davos spärlich aus.

Leistungsfähige ins Land

„Amerika zuerst heißt nicht: Amerika alleine. Wenn die Vereinigten Staaten wachsen, wächst auch die Welt“, sagte Trump. Die USA hätten in aller Welt geholfen, viele Arbeitsplätze zu schaffen. Trump warb für ein neues System der Einwanderung in die USA. Er forderte einen leistungsabhängigen Ansatz, wonach Menschen vor allem nach ihren Fähigkeiten ausgewählt würden. In den USA streiten regierende Republikaner und Demokraten, deren Mitwirken an der Gesetzgebung nötig ist, heftig über neue Regeln zur Einwanderung.

In Davos diskutierten 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine Woche unter dem Motto „Für eine gemeinsame Zukunft in einer zerrütteten Welt“. Prominente Redner wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Indiens Regierungschef Narendra Modi und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau warben mit Nachdruck für Freihandel und Globalisierung. Sie wandten sich damit indirekt gegen Trumps viel kritisierte Abschottungspolitik.

