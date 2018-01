Präsidentenwahl Tschechien: Zeman gilt als Favorit Der Polterer oder der leise Chemieprofessor? Die Tschechen entscheiden am Samstag weiter über ihren künftigen Präsidenten.

Mail an die Redaktion Der tschechische Präsident Milos Zeman gibt in einem Wahllokal in Prag seine Stimme ab. Foto: Vít Šimánek/CTK/dpa

Prag.Tschechien geht am Samstag in den zweiten Tag seiner Präsidentenwahl. Schon am ersten Tag hatte sich eine gute Beteiligung abgezeichnet. Bis Freitagabend hatten rund zwei Fünftel der knapp 8,4 Millionen Berechtigten ihre Stimmen abgegeben, wie die Agentur CTK berichtete.

Favorit ist Amtsinhaber Milos Zeman, der sich gegen Zuwanderung stellt und als prorussisch gilt. Zeman trifft auf acht Herausforderer, darunter den Chemieprofessor Jiri Drahos. Der Politikneuling will nach eigenen Worten die Spaltung der Gesellschaft überwinden.

In dem Wahllokal, in dem Zeman seine Stimme abgeben wollte, nahm die Polizei eine junge Aktivistin der ukrainischen Frauengruppe Femen fest. Die Frau war mit nacktem Oberkörper und dem Ruf „Zeman - Putins Schlampe“ auf den 73 Jahre alten Politiker zugelaufen, wurde aber von seinen Leibwächtern gestoppt. Zeman war im November im Schwarzmeerort Sotschi mit Kremlchef Wladimir Putin zusammengekommen. Die Aktivistin muss sich nun wegen öffentlicher Ruhestörung vor Gericht verantworten.

Die Wahllokale sind über Nacht geschlossen. Die Tschechen können am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Anschließend beginnt die Auszählung. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird bis zum Abend gerechnet. Eine Stichwahl in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich.

Der tschechische Präsident hat fast nur repräsentative Aufgaben, gilt aber als wichtiger Meinungsmacher in dem EU-Mitgliedstaat. Er verfügt über ein begrenztes Mitspracherecht in der Außenpolitik und ernennt die Verfassungsrichter. (dpa)

