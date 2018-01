Parteien Umstrittener Gast bei der CSU-Klausur Die CSU empfängt in Seeon den ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Dabei wird auch über das Thema Flüchtlinge diskutiert.

Merken

Mail an die Redaktion CSU-Chef Horst Seehofer und der ungarische Regierungschef Viktor Orban (r.) bei einem Treffen in München. Foto: Tobias Hase/Archiv

Seeon.Der umstrittene ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist am heutigen Freitag Gast auf der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Ungarn steht in der EU in der Kritik, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzubauen.

Der rechts-konservative ungarische Regierungschef gilt aber als Freund der CSU. CSU-Chef Horst Seehofer hatte die Einladung Orbans verteidigt.

Orban sei der demokratisch gewählte Ministerpräsident eines EU-Mitglieds. „Partner müssen miteinander reden“, sagte Seehofer zu Beginn der Klausurtagung am Donnerstag. Auf die Frage, ob in Ungarn die Rechtsstaatlichkeit gewahrt sei, sagte Seehofer, Orban stehe auf dem Boden rechtsstaatlicher Grundsätze.

Mehrere Gäste bei Klausur in Seeon

Weitere Gäste der CSU im Kloster Seeon sind der Bürgermeister von Kiew, Ex-Boxer Vitali Klitschko, sowie Mathias Döpfner, Vorstandschef des Medienkonzerns Axel Springer. Die CSU hat außerdem den Internet-Unternehmer und Investor Frank Thelen eingeladen, bekannt aus der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ – in der junge Unternehmer versuchen, finanzkräftige Geldgeber von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen.

Es gibt kein „Weiter so“, verspricht die CSU auf der Winterklausur in Seeon. Die Antwort ist eine scharfe Asylpolitik und eine bürgerlich-konservative Wende

„Wir dürfen die Diskussion nicht nur in eine Richtung führen, nämlich die Flüchtlinge hier nach Deutschland holen, sondern auch umgekehrt: die Zusammenführung in Herkunftsländern ermöglichen und verstärken.“ Entwicklungsminister Gerd Müller



Kurz vor dem Beginn der Sondierungen mit der SPD hat die CSU eine stärkere und schnellere Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat gefordert. „Wir dürfen die Diskussion nicht nur in eine Richtung führen, nämlich die Flüchtlinge hier nach Deutschland holen, sondern auch umgekehrt: die Zusammenführung in Herkunftsländern ermöglichen und verstärken“, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der Deutschen Presse-Agentur am Freitag am Rande der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayerischen Kloster Seeon.

Schon über 200 000 Binnenflüchtlinge zurückgekehrt

„Die Zusammenführung von Binnenflüchtlingen im Irak zum Beispiel nach Mossul oder Tikrit erfolgt bereits im großen Stil, auch mit maßgeblicher Unterstützung des Entwicklungsministeriums“, sagte Müller. „Es sind bereits weit über 200 000 Binnenflüchtlinge zurückgekehrt. Deswegen sollte es auch möglich sein, aus Deutschland irakische Familien wieder in ihre Heimat zurückzuführen.“

Am Sonntag beginnen CDU, CSU und SPD mit Sondierungen über eine mögliche neue große Koalition, zu den zentralen Themen gehört die Migrationspolitik. Müller ist Mitglied des CSU-Sondierungsteams.



Weitere Politiknachrichten lesen Sie hier.