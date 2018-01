Zu lange zugeschaut

Die Wirtschaft kennt den Kobra-Effekt. Er bezieht sich auf einen angeblich historischen Fall: Ein Gouverneur in Britisch-Indien versuchte, Kobras auszumerzen; er setzte auf jede tote Schlange Kopfgeld aus. Die Folge: Kobras wurden im großen Stil gezüchtet und getötet, um viel Kopfgeld zu kassieren. Und als die Verwaltung die Prämie strich und die Züchter alle Tiere freiließen, gab es mehr Kobras denn je.

Auch wenn jetzt niemand anfangen wird, wegen der 20 oder 25 Euro Prämie Wildschweine zu züchten: Die Geschichte über den Kobra-Effekt passt ganz gut auf die aktuelle Debatte um die Schweinepest. Sie zeigt, wie falsch gesetzte Reize wirken – und wie ambivalent die Dinge meistens sind.

Beispiel Bauern: Die Ausbreitung der Seuche lässt Landwirte um ihre Existenz fürchten, aber dass sich das Schwarzwild explosionsartig vermehrt, hat viel mit eben dieser Landwirtschaft zu tun. Der großflächige Anbau etwa von Mais hat den Tisch für Wildsauen reich gedeckt. Paradiesische Zustände, in denen die Tiere prachtvoll gedeihen.

Beispiel Jäger: Die Jägerschaft wird in der breiten Öffentlichkeit gern und viel gescholten. Aber jetzt soll sie als eine Art Seuchenpolizei den Bestand von Wildsauen dezimieren. Es wird wieder Kritik geben: Immer öfter entschließt man sich bei der Schwarzwild-Jagd zum Einsatz des Saufangs.

Beispiel Tierschützer: Es ist in der Tat eine brutale Angelegenheit, wenn eine Reihe Sauen in einer Einzäunung gefangen und geschossen wird. Befürworter nennen den Saufang effektiv und tierschonend, Tierschützer finden ihn verwerflich. Doch wer Sauen heute nicht rigoros bejagt, muss morgen möglicherweise Hausschweine im großen Stil keulen.

Vor zehn Jahren wurden erste Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Georgien bekannt. Man hat der Seuche lange zugesehen, bevor man anfing, Maßnahmen zu ergreifen. Inzwischen darf niemand mehr damit rechnen, dass ASP ausgerechnet an bayerischen oder brandenburgischen Grenzen Halt macht. Die Schweinepest wird kommen, um zu bleiben. Einen wichtigen Hebel, um den Schaden zu begrenzen, hat die Politik in der Hand. Denn die bilateralen Veterinärabkommen machen keinen Unterschied zwischen ASP bei Haus- und Wildschwein. Der Bund muss mit China und Südkorea, den wichtigsten Abnehmern, verhandeln – und zwar bevor Märkte gesperrt sind.