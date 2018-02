Unfälle Weiden: Mann stirbt bei Auto-Crash Aus unbekannter Ursache kam ein Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen frontal zusammen.

Mail an die Redaktion Die Polizei wurde zu einem tödlichen Verkehrsunfall gerufen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Eschenbach.Am Freitag gegen 20.40 Uhr, fuhr ein 40-jähriger aus der Nähe Weiden mit seinem Pkw Audi A3 auf der B 470 von Pressath in Richtung Eschenbach. Er befand sich allein im Pkw. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf einem geraden Teilstück kurz vor Eschenbach nach bisherigen Erkenntnisstand auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal versetzt gegen einen 57-jährigen Toyota-Fahrer aus dem mittleren Landkreis Tirschenreuth, der sich ebenfalls allein im Fahrzeug befand.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der A3 um etwa 90 Grad nach links und kam fast quer zur Fahrbahn auf seiner Seite zum Stehen, während der Toyota in den rechten Grünstreifen geschleudert wurde. Beide Insassen wurden durch den Zusammenstoß in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Während der Audi-Fahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem BRK ins Klinikum Weiden verbracht wurde, verstarb der Toyota-Fahrer noch an der Unfallstelle. Der bereits anfliegende Rettungshubschrauber konnte daher wieder abdrehen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzuzogen, um ein unfallanalytisches Gutachten zum Unfallhergang zu erstellen. Dazu wurden beide Fahrzeuge sichergestellt.

An beiden Pkw entstand bei dem Unfall Totalschaden. Der Schaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

Feuerwehren leisteten Hilfearbeit

Die Feuerwehren Eschenbach, Pressath und Speinshart waren mit 65 Personen vor Ort zur Hilfeleistung an der Unfallstelle, Sperrung der Straße mit der damit verbunden Verkehrsregelung und zur Reinigung der Fahrbahn. Das BRK war mit mehreren Rettungswägen und zwei Notärzten am Unfallort. Zudem kam noch das Kriseninterventionsteam mit dem Notfallseelsorger Pfarrer Lukas zur Unfallstelle, um die Angehörigen des Verstorben zu betreuen. Anschließend sprach er an die eingesetzten Kräfte noch einige Worte. Die Straßenmeisterei stellte Warnschilder auf und streute am Ende nochmals die Fahrbahn.

Die B 470 war bis 0.55 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt.

