Kriminalität Wieder Anrufe von falschen Polizisten In den vergangenen Tagen kam es erneut zu betrügerischen Anrufen in der Oberpfalz. Die Polizei mahnt zu höchster Vorsicht.

Die letzten Tage fielen in der Oberpfalz immer wieder betrügerische Anrufe auf. Die Polizei warnt.

Regensburg.Bei der Polizei gingen in den vergangenen Tagen mehrere Mitteilungen ein, dass es zu betrügerischen Anrufen kam. Dabei gaben sich Unbekannte als Polizeibeamte aus.

Die Polizei warnt vor diesen Tätern, die überzeugend auftreten und zudem technisch in der Lage sind, die Rufnummer 110 erscheinen zu lassen. Darüber hinaus bittet die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere Angehörige über die Betrugsmasche zu informieren.

Dank Banken schon einige Fälle verhindert

Durch die bisherige Aufklärungsarbeit ist es bereits gelungen, große Teile der Bevölkerung für das Thema „betrügerische Anrufe“ zu sensibilisieren. Dennoch gibt es immer wieder Fälle, in denen die Täter erfolgreich sind.

Wertvolle Unterstützung erhält die Polizei regelmäßig durch umsichtige Mitarbeiter von Banken. Bei großen Abhebungen oder Vermögensverfügungen weisen die Angestellten ihre Kunden routinemäßig auf Betrugsmaschen hin. So konnten bereits in vielen Fällen Übergaben oder Überweisungen an Betrüger verhindert werden.

Quer durch die Oberpfalz erhielten in der laufenden Woche von Montag, 5. Februar, bis Donnerstag, 8. Februar, mindestens fünf Personen Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Diese behaupteten, dass ein Einbrecher festgenommen wurde, bei dem eine Liste mit Adressen sichergestellt wurde – darunter auch der Name der Angerufenen.

Dann folgte häufig die Abfrage über vorhandenes Bargeld und Wertgegenstände, bis hin zu dem Angebot, diese zur Sicherheit in polizeiliche Obhut zu nehmen.

Von der „110“ nicht verunsichern lassen

Um noch glaubhafter zu wirken, lassen die Täter auf dem Display des Angerufenen eine Nummer erscheinen die meist eine Ortsvorwahl und die 110 enthält.

Hierzu stellt die Polizei klar: Anrufe mit der Notrufnummer 110 gibt es nicht.

Ist die 110 auch in Verbindung mit einer örtlichen Vorwahl erkennbar, ist dies bereits ein deutliches Indiz für einen betrügerischen Anruf.

Personen, die solche Anrufe erhalten, sind aufgefordert, sich umgehend mit der „richtigen Polizei“ in Verbindung zu setzen. Insbesondere wenn Zeitdruck erzeugt wird oder um Geheimhaltung gebeten wird, ist besondere Vorsicht geboten.

Die Polizei Oberpfalz rät: Geben Sie in keinem Fall telefonisch Auskünfte zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen.

