Geschichte Erstes „Futter“ für die Bavariathek Mit Schülerprojekten geht das „Archiv der Zukunft“ ab dem Sommer online. Das Gebäude selbst eröffnet erst 2020.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Ostbayerische Schüler präsentierten ihre Projektarbeiten. Sie werden in der Bavariathek veröffentlicht. Foto: Kellermeier

Adrian Bleier aus Langquaid ist ein Hobby-Historiker. Der Gymnasiast ist von der Bavariathek und ihren Möglichkeiten begeistert. Foto: Kellermeier

Regensburg.Sie erwecken die Bavariathek zum Leben: Über 70 Schülerinnen und Schüler aus Ostbayern haben monatelang in der Geschichte geforscht, um für das neue Online-Portal des Hauses der Bayerischen Geschichte Inhalte zu liefern. Die Schauplätze der Recherche waren vielfältig – sogar auf einem Bauernhof wurde geforscht. Entstanden sind informative Arbeiten, die ein Eintauchen in die Heimatgeschichte ermöglichen.

Ab den Sommermonaten sind die Recherchen in der virtuellen Bavariathek für jeden Nutzer zugänglich. Bei einer Präsentationsveranstaltung im Degginger in Regensburg stellten die Schüler ihre Projekte vor. Dr. Andreas Kuhn, Verantwortlicher für die Bavariathek, zeigte sich von der „wahnsinnigen Tiefe in die Themen“ begeistert. „Pilotprojekte dienen nicht nur als Spielwiese, sie geben die Richtung vor“, sagte Kuhn vor den versammelten Schülern.

Auf das Saltaspiel gestoßen

Unter ihnen war auch der 18-jährige Adrian Bleier aus Langquaid im Landkreis Kelheim. Der Gymnasiast hat sich zusammen mit 20 anderen Schülern im Pluskurs Geschichte am Donau-Gymnasium Kelheim mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Wie erlebten Kelheimer Soldaten den Frontalltag und welche Auswirkungen hatte der Krieg auf die „Heimatfront“ – nur Beispiele von Fragen, die sich die Schüler gestellt haben. Entstanden ist eine Ausstellung. Uniformen, Pickelhauben, Stahlhelme und sogar ein Saltaspiel haben die Schüler dafür gesammelt. „Das Brettspiel war sehr populär während des Krieges“, sagte Adrian. Von der Bavariathek zeigte sich der Hobby-Historiker begeistert: „Die Heimatgeschichte lebt dadurch auf.“

„Die Heimatgeschichte lebt durch die Bavariathek auf“ Adrian Bleier, Schüler



Ein weiterer Beitrag kommt ebenfalls vom Donau-Gymnasium. Eine Gruppe hat sich mit der Geschichte Kelheims um 1900 in den Bereichen Landwirtschaft, Mobilität, Fremdenverkehr und Stromversorgung auseinandergesetzt. Das Projekt wurde mit dem P-Seminarpreis für Niederbayern ausgezeichnet. Der nächste Beitrag aus Kelheim steht schon in den Startlöchern: Das W-Seminar „Spurensucher vor Ort“ erforscht die Lokalgeschichte.

Auch Lappersdorfer Schüler forschten

Einen ganz anderen Weg schlug das P-Seminar des Gymnasiums Lappersdorf ein. Unter dem Titel „Jugend im Museum“ wurden die Lebenswelten von Jugendlichen erforscht. Die Lappersdorfer haben die ersten Ergebnisse mit Fotos veranschaulicht, doch das Projekt bleibt offen – und die Umfrage unter Jugendlichen wird fortgesetzt und bildet einen ersten Beitrag zum „Archiv der Zukunft“, das in der Bavariathek aufgebaut wird.

Die Bavariathek ist auch in Regensburg verortet: Neben dem Museum, das im Mai 2019 eröffnen wird, entstehen am Donaumarkt Medienräume mit technischer Ausstattung, die als Schulungszentrum dienen. Mit ihren Ergebnissen von Projektarbeiten können Schüler und Schülerinnen aller Schularten virtuelle Ausstellungen produzieren und Apps oder Filme erstellen. Wegen eines Brandes auf der Baustelle verzögert sich die Eröffnung allerdings. Erst Anfang 2020 soll der Bau fertig sein.

