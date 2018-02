Verkehr Verwirrung um skurrilen Ortsschildtausch Unbekannte haben die Ortstafeln mehrerer Gemeinden im Kreis Cham vertauscht. So recht weiß keiner, wie damit umzugehen ist.

Von Stefan Weber und Fred Wutz

Chamerau.Da fuhr am Dienstag so mancher zweimal vorbei, um sich zu vergewissern – und vielen ist es wohl erst gar nicht aufgefallen. Es ist früher Nachmittag, als im Internet und auch am Telefon in der Redaktion die Leitungen heiß laufen. Statt des Lederdorn-Schilds war am Ortseingang aus Richtung Chamerau plötzlich Perwolfing zu lesen.

Ein Fehler des Straßenbauamtes? Doch warum sollte das über Nacht einfach Ortsschilder vertauschen? Außerdem stellt sich bei näherer Betrachtung schnell heraus, dass die Schilder nicht neu sind. Es kleben noch erkennbar alte Aufkleber darauf.

Überraschung Nummer zwei

Die Suche nach dem Grund für den Tausch beginnt in der Gemeinde Chamerau. Bürgermeister Stefan Baumgartner weiß schon seit dem Morgen Bescheid, als ihm die Mitarbeiter seines Bauhofes davon berichteten. Er hat den „Tausch“ auch schon gemeldet, ist aber selbst eigentlich nicht betroffen. „Noch nicht“, wie er bemerkt. Denn im Moment handelt es sich bei der Ortsdurchfahrt von Lederdorn noch um eine Staatsstraße. Erst wenn in rund zwei Jahren die Umgehung fertig ist, würde die Straße im Aufgabenbereich der Gemeinde liegen. So ist es Aufgabe der Straßenmeisterei Bad Kötzting, dem Dorf auch auf dem Ortschild wieder zu seinem Namen zu verhelfen. Doch wo ist das Lederdorner-Ortschild überhaupt? Die Suche führt natürlich nach Perwolfing – und siehe da, hier steht Walting am Ortseingang.

In der Zwischenzeit wurde auch die Polizeiinspektion Bad Kötzting über die Vorgänge informiert. PI-Leiter Stefan Gürster und seine Kollegen sind sich gegen 15.30 Uhr noch nicht sicher, wie die Aktion bewertet werden soll. „Wir müssen erst einmal wissen, ob zum Beispiel etwas beschädigt worden ist“, sagt Gürster. Den „Tausch“ an sich rechtlich zu bewerten, das sei im Moment generell schwierig.

Die PI Cham übernimmt

Das sieht auch sein Kollege in Cham, stellvertretender PI-Leiter Stefan Fischer, so. Beim Anruf unseres Medienhauses herrscht hörbar hoher Betrieb auf der Inspektion: „Walting steht in Perwolfing“, ist zu vernehmen, während Fischer Auskunft gibt. Die Chamer haben die Ermittlungen mittlerweile offiziell übernommen. Insgesamt wurden vier Schilder vertauscht. Außer den beiden bereits bekannten steht in Walting in der Gemeinde Weiding nun das Niederrundinger Schild – und die in Lederdorn vermisste Tafel ist in Niederrunding. Damit befindet sich die Mehrheit der Schilder also im Bereich der PI Cham. Eine Anzeige liege derzeit noch nicht vor, erklärt Fischer. Das sei auch nicht notwendig, wenn eine offensichtliche Straftat vorliege.

Das Spektrum könne hier, so seine Einschätzung, zwischen Beschädigung, Amtsanmaßung und einem Eigentumsdelikt liegen. Auch dass die Schilder dem „Gewahrsam des Bauhofes entzogen wurden“, könnte eine Rolle spielen. Doch noch stünden die Ermittlungen ganz am Anfang.

„Einfach nur Unfug“

Schnell wird bei allen die Erinnerung an das Ortsschild von Asbach bei Stamsried wach, das wegen seiner Namens-Gleichheit mit einem alkoholischen Getränk schon mehrmals gestohlen wurde. Aber ein Durchtauschen der Schilder – das sei neu. Für Daniel Paul, den Bürgermeister der Gemeinde Weiding, ist es „einfach nur Unfug“, der lediglich Kosten und Aufwand verursache. In seinem Fall treffe es, da durch seinen Ort nur Kreisstraßen verlaufen, den Landkreis. Paul selbst wusste gegen 17 Uhr noch gar nichts von der Aktion. Er stellt die Frage nach „dem Kick, in der Nacht bei Minus sechs Grad die sechs Schrauben von jedem Schild zu lösen – ich hätte da etwas anderes zu tun“.

Sicher ist, dass für den heutigen Mittwoch der Rücktausch geplant ist. Das bedeutet natürlich, dass die Dörfer zeitweise ohne Ortschild dastehen werden, das auf das Tempo-50-Limit hinweist. „Aber darauf sind die Straßenmeistereien sicher vorbereitet“, ist sich Stefan Fischer sicher. „Schließlich kann es ja auch vorkommen, dass ein Schild nach einem Unfall zerstört ist.“ Im Notfall könne eine separat aufgestellte Tempo-50-Beschilderung helfen.

