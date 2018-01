Interview Warum Trump ein bisschen wie Kennedy ist Der Leiter des Amerikahauses in Nürnberg, Andreas Falke über Politik nach Bauchgefühl – und die Zukunft des US-Präsidenten.

Von Nikolas Pelke

Mail an die Redaktion US-Präsident Donald Trump sorgt am Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg für einen positiven Effekt. Foto: afp

Nürnberg.Zum 100. Geburtstag von John F. Kennedy zeigt das Deutsch-Amerikanische Institut in Nürnberg (DAI) ab dem 18. Januar unter der Überschrift „JFK — Ikone und Mythos“ eine Ausstellung über den

35. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben mit dem Leiter des Amerikahauses, Andreas Falke, über die Unterschiede zwischen dem ehemaligen und dem amtierenden Präsidenten gesprochen.

Was hatte John F. Kennedy, was Donald J. Trump nicht hat?



Kennedy ist im demokratischen Parteienestablishment fest verwurzelt gewesen. Kennedy hat das politische Geschäft von der Pike auf gelernt. Er hat beispielsweise Wahlkampf für seinen Vater gemacht. Er hat engen Kontakt zu politischen Vordenkern seines Landes gehabt. Kennedy hat in einer ganz anderen Liga gespielt. Auch rhetorisch. Trump setzt dagegen auf ständige Schläge in den politischen Unterleib. Kennedy hat immer seinem Charisma vertraut. Kennedy hat immer höhere Ziel verfolgt. Kennedy wollte Amerika in ein neues Zeitalter führen. Trump ist dagegen sehr rückwärtsgewandt.

Trump hat den Angriff auf die politische Elite, wie Kennedy diese seinerzeit verkörpert hat, zum Politikstil erhoben.



Ja. Für Trump ist das Establishment das Gegenbild. Im Wahlkampf hat Trump die armen weißen Männer gegen die politische liberale Elite in Washington in Stellung gebracht. Trump handelt nicht wie ein gebildeter Präsident. Trump agiert völlig aus dem Bauch heraus. Trump hat immer einfache Lösungen. Bei Trump ist alles sehr kurzfristig gedacht. Er zielt immer nur auf den Showeffekt.

Die Ausstellung Eröffnung: Die aktuelle Schau „John F. Kennedy – Ikone und Mythos“ wird am 18. Januar im Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 23. März zu sehen.

Inhalt: Besonders das goldene Zeitalter des Fotojournalismus machte Kennedy zu dem ersten Präsidenten der Medien. Kein anderer Politiker wurde öfter fotografiert als Kennedy.

Gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen Kennedy und Trump?



Kennedy war auch ein großer Frauenheld (lacht). Das ist mittlerweile bekannt. Kennedy war außerehelich sehr aktiv. Und Trump setzt wie Kennedy sehr stark auf den Glamourfaktor. Kennedy hat sich gerne mit Leuten aus Kultur und Medien umgeben. Diese Neigung zum Glamour hat Trump auch. Das hat wohl auch einfach mit seiner enormen Eitelkeit zu tun. Allerdings mit einem gravierenden Unterschied. Die meisten Leute in Hollywood wollen nichts mit Trump zu tun haben, weil sie zu weit links von ihm stehen. Würde Trump heute beispielsweise bei der Oscarverleihung auftreten, würde er von den anwesenden Filmleuten im Publikum mit Sicherheit ausgepfiffen werden.

In den 80er und 90er Jahren haben Sie für die amerikanische Botschaft in Bonn gearbeitet. Würden Sie auch heute noch für die Amerikaner unter Trump arbeiten wollen?



Nein. Heute würde ich nicht mehr gerne für die Trump-Regierung arbeiten. Ich weiß auch, dass viele ehemalige Kollegen momentan sehr unglücklich sind.

Dürfen wir Trump belächeln? Oder besteht die Gefahr, dass wir ihn auf sein öffentliches Auftreten reduzieren und dadurch unterschätzen?



Ja, ein bisschen besteht diese Gefahr schon. Ich will keine Ehrenrettung für Trump machen. Im Augenblick können wir wirklich sehr wenig Gutes an Trump entdecken. Er hat sich besonders in Europa wie ein Elefant im Porzellanladen benommen. Auch wenn man nüchtern hinter die Rhetorik schaut, bleibt er noch immer sehr unberechenbar. Trump schwenkt von einem Extrem ins andere. Hinzu kommen sein komisches Auftreten und seine auffällige Gestalt. Er ist bestimmt kein Denker und kein Intellektueller. Geisteskrank ist aber auch sicher nicht. Wir dürfen ihn deshalb nicht unterschätzen.

Dürfen wir auf kein vorzeitiges Trump-Ende hoffen?



Ich gehe nicht davon aus. Vielleicht denkt sich der US-Otto-Normalbürger bei den nächsten Wahlen: Trump mag zwar ein bisschen komisch sein, aber mit Trump habe ich mehr in der Tasche. Das ist durchaus denkbar. Vielleicht schafft er sogar noch einen Kompromiss in der Einwanderungspolitik. Außerdem kann er zurecht sagen, dass es der amerikanischen Wirtschaft blendend geht. Der amerikanische Wähler schaut nicht auf jede Feinheit. Wenn die Demokraten es nicht schaffen, bei den anstehenden Wahlen zum Kongress und zum Senat zumindest in einem der Häuser die Republikaner abzulösen und die Mehrheit zu gewinnen, dann verbessern sich Trumps Chancen für eine zweite Amtszeit erheblich. Es wäre aber gefährlich, Trump vorzeitig abzuschreiben.

Wie gefährlich ist Trump für die Welt und für Deutschland?



Die Gefahr liegt in seiner Unvorhersehbarkeit. Trump hat keine Prinzipien. Ich glaube nicht, dass Trump im Korea-Konflikt einen Atomkrieg auslösen wird. Aber seine Nordkorea-Rhetorik war natürlich katastrophal. Aber hier rudert er jetzt zum Glück auf moderate Töne zurück. Das Problem mit Trump ist, dass er ständig Verunsicherung schafft. Seit dem Weggang von seinem Einflüsterer und Vordenker Stephen Bannon ist zumindest etwas mehr Ruhe im Weißen Haus eingekehrt. Aber Trump ist nie richtig zu zähmen.

Hat ihre Amerika-Begeisterung durch Trump gelitten?



Für Amerika-Experten ist die aktuelle Phase faszinierend. Seit Trump ist ständig etwas los. Ich fahre im März wieder nach Washington, um mir das wieder aus der Nähe anzusehen. Fest steht bereits heute: Trump wird Amerika verändern. Selbst wenn er nach vier Jahren wieder gehen muss. Die Torpfosten der amerikanischen Politik haben sich verschoben. Ich bin für Amerika nie pessimistisch. Letztlich schaffen es die Amerikaner doch immer wieder, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Amerika ist für Überraschungen immer gut.

Spüren Sie in Nürnberg schon

einen Trump-Effekt?



Bisher noch nicht. Wir bekommen noch immer hervorragende Unterstützung von den amerikanischen Botschaften in Deutschland. Aus Washington hört man, dass Trump sehr wenig Interesse an auswärtiger Kultur hat. Aber bislang läuft bei uns trotz Trump alles weiter wie bisher. Es gibt sogar einen positiven Trump-Effekt. Unsere Veranstaltungen sind sehr gut besucht. Nach der Eröffnung unserer Kennedy-Ausstellung kommt Christoph von Marschall, der US-Korrespondent des Tagesspiegel, bereits am

15. Februar zu einem Vortrag nach Nürnberg – mit dem Thema: Trump.

