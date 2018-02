Prüfungszeit Die besten Klausur-Kommentare auf Jodel Die Reaktionen Regensburger Studenten in der Prüfungsphase schwanken zwischen Trauer, Trotz und Resignation: unsere Top 10.

Von Ramona Rangott, MZ

Merken

Mail an die Redaktion Über dem Universitätsgelände ziehen dunkle Wolken auf: Die Prüfungszeit kündigt sich an. Die Reaktionen der Studierenden schwanken zwischen Trotz, Trauer, Verzweiflung und endgültiger Resignation. Foto: picture alliance /Armin Weigel/dpa

Regensburg.Prüfungsphase, das bedeutet in Regensburg: Uni und OTH im Ausnahmezustand, erbitterter Kampf um Steckdosenplätze in der Bib, gestresste Mienen auf dem Campus, latente Angst vor der Exmatrikulation bei gleichzeitiger Prokrastination. Und Tag für Tag der (kurzfristig) gewissenserleichternde Vorsatz: Morgen fange ich aber wirklich an.

Seit Anfang Januar liegt diese Vorahnung drohenden Unheils in der Luft, wabert durch die Flure von OTH und Universität, infiziert erst diejenigen ohne Netflix-Account – bis es selbst auf den entspanntesten Serien-Junkie übergreift.

Es ist Zeit für eine Bestandsaufnahme der aktuellen Stimmungslage unter Regensburger Studenten, anhand von Posts auf Jodel, dem beliebtesten der sozialen Studenten-Netzwerke (für Nicht-Studenten, die sich jetzt fragen, was „Jodel“ eigentlich ist: die Auflösung).

Hier ist unsere Top 10 der besten Jodels:

Weiteres rund um das Studentenleben in Regensburg erfahren Sie im Kugelschreiber. Auch in diesem Semester bloggen die Studenten wieder über den alltäglichen Uni-Wahnsinn.