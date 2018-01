Show Im Eiszirkus fliegt Alice Der Russian Circus on Ice begeisterte in Regensburg mit einer Interpretation der Geschichte von Alice im Wunderland.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Bisweilen geht es mit Schlittschuhen an den Füßen auch in die Luft. Foto: JENS NIERING

Regensburg.Die Zirkuskunst hat in Russland eine lange Tradition und genießt hohes Ansehen. Ebenso große Bedeutung genießt der Eiskunstlauf beziehungsweise Eistanz, in der die Russen immer ganz vorne mitspielen. Es ist also eigentlich keine große Überraschung, dass der Russian Circus on Ice sich als ersten Eiszirkus der Welt bezeichnet. Seit 50 Jahren gibt es ihn und wieder und wieder zieht er die Menschen in den Bann, die sich an prächtigen Kostümen, artistischen Kunststücken und einer fast immer sehr rhythmischen Musik erfreuen und den Eislauf lieben.

Der Russian Circus on Ice macht auf seiner jährlichen Tournee, die heuer durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Zypern, Griechenland und sogar Israel führt, immer im Januar Station in Regensburg. 1400 Eisballett-Liebhaber standen auch am Sonntagnachmittag geduldig Schlange beim Einlass der Donau-Arena. Die Vorfreude war vielen ins Gesicht geschrieben. Hatte im Vorjahr noch die „Schneekönigin on Ice“ auf extrem hohen Kufen die Oberhoheit über das Eis und erzählte ihre Geschichte, so eroberte in diesem Jahr „Alice in Wonderland on Ice“ die eisige Bühne.

Technik, wo sonst Spieler sitzen

Produzentin Rimma Wachsmann ist kurz vor der Vorstellung Backstage beschäftigt und gesellt sich dann zur Technik, die dort aufgebaut ist, wo normalerweise die Eisbären auf ihren Bänken auf den Einsatz warten. Wachsmann ist vom Scheitel bis zur Sohle von ihren Eislauf-Projekten überzeugt. „Das ist so eine super Show! Meine Künstler sind die Besten!“ sagt sie, vor Aufregung fiebernd, kurz vor Beginn der Show. Als die Musik beginnt, tanzt sie mit und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Ihren Eislauf-Akrobaten, die in Sichtweite vor ihr ihre „Arbeit“ tun, scheint sie auf diese Weise mentale Power zu geben und deren Lust aufs Eisballett zu unterstützen.

Als die Show beginnt, gehen die Lichter an und eine Frauenstimme aus dem Off erzählt eine stark verkürzte und vereinfachte Version von Lewis Carrolls Geschichte „Alice im Wunderland“, die mit vielen Elementen aus dem Nachfolgewerk „Alice hinter den Spiegeln“ versetzt ist. Natürlich sind da das Kaninchen aus „Alice im Wunderland“ und die Grinsekatze. Auch Humpty-Dumpty, Tweedlededum und Tweedlededee erscheinen. Doch da ist auch das Schachbrett aus „Alice hinter den Spiegeln“ und die Schachfiguren. Alice, erzählt die Stimme aus dem Off, müsse bis Feld acht kommen und vorher eine ganze Reihe von anderen, skurril-fantastischen Feldern mit ungewöhnlichen Lebewesen überqueren.

Fünf Produktionen Der „Russian Circus on Ice“ war vor 50 Jahren der erste Eiszirkus der Welt. Gezeigt werden märchenhafte Geschichten, die in eine Inszenierung mit Eistanz, Akrobatik und Artistik eingebunden gebettet ist. Generaldirektor Shalva Beniashvilli, Produzentin Rimma Wachsmann, die künstlerischen Leiter Julia Plashchinskaja und Alexander Plashchinskiy sind mit einer Künstlertruppe von 25 Personen unterwegs in der ganzen Welt.

Derzeit haben sie fünf Produktionen im Repertoire: „Nussknacker on Ice“, „Schneewittchen on Ice“, „Alice im Wunderland on Ice“, „Die Schneekönigin on Ice“ sowie „Die Zirkusprinzessin on Ice“.

Ein Alleinstellungsmerkmal sind die fantastischen, detailreichen und ästhetisch-aufregenden Kostüme. Fluoreszierende Materialien ergeben bei entsprechendem UV-Licht ein neues, farbig-bewegtes Bild, mit dem gespielt wird.

Ungewöhnliche Mischung macht Aufführung besonders

Wer die Geschichten von Lewis Carroll kennt, dem mag diese ungewöhnliche Mischung auffallen. Doch nur ein Pedant würde sich daran stoßen, denn die mutwillig-fröhliche Zusammensetzung des Themas über Lewis Carrolls Figur Alice, passte wunderbar zur Inszenierung des Russian Circus on Ice. Mehr noch als in den vergangenen Jahren setzen Produzentin Rimma Wachsmann und die künstlerischen Leiter Julia Plashchinskaja und Alexander Plashchinskiy auf Zirkusdarbietungen, die sie in den verschiedenen Szenen auf den einzelnen Schachfeldern in den Eistanz einbinden. Fungierte im vergangenen Jahr bei der „Schneekönigin on Ice“ die durchgängige Liebes- und Märchengeschichte als verzauberndes, poetisches Element, so dominiert bei „Alice im Wunderland on Ice“ eine Abfolge von akrobatischen Nummern, die in eine rasante Inszenierung eingebettet sind.

In der zweistündigen Show folgt Act auf Act. Alice zeigt Kunststücke an einem Reif, der hoch unter das Dach gezogen wird. Es gibt kein Seil zur Sicherung, kein Netz. Auch Tweedlededum und Tweedlededee begeistern das Publikum mit zwei Reifen, mit denen sie gegenläufig schwingen und Kunststücke zeigen, die ein durchschnittlicher Mensch nicht einmal am Boden zustande brächte. In einer anderen Szene werden lange Seile geschwungen, über die die Eisläufer in rascher Folge abwechselnd und mit verschiedensten weiteren Schwierigkeitsgraden springen. Die Musik peitscht dazu die Stimmung an, Rimma Wachsmann bringt das Publikum zum Mitklatschen. Auch die Akrobaten mit den quadratischen Stangengebilden, die sie in aberwitziger Geschwindigkeit drehen werden zum Blickfang und natürlich auch die Eisläufer, die die Kunst, mit einem Einrad über das Eis zu fahren, beherrschen. Die Akrobaten auf Kufen beweisen durchgängig feurige Leidenschaft für das Eis und verlieren trotz einiger Patzer nicht den Schwung und auch nicht die Emphase. Die aufmunternde Produzentin in Sichtweite tut alles dazu, ihre „good vibrations“ quer über das Eis zu senden.

Gänsehaut durch Säge-Töne



Und dann gibt es da noch den Clown. Er ist angezogen wie eine Schachfigur und zeigt ungewöhnliche Fertigkeiten. Den Säbeltanz von Aram Chatschaturjan „spielt“ er auf einer Art Flaschen-Instrument. In aberwitziger Geschwindigkeit lässt er das Musikstück ablaufen und gewinnt die Herzen des Publikums. Der Clown kann noch mehr: auf einer Säge erzeugt er gezielt Töne, die dem empfindlichen Zuhörer Gänsehaut auf den Rücken treibt.

Auch diese Show des „Russian Circus on Ice“ wird zum großen Erfolg in Regensburg. Dennoch fehlte ihr die Poesie der „Schneekönigin“ des Vorjahres. Nicht immer ist ein Mehr an Akrobatik, Knalleffekten und aufpeitschender Musik der Weg, um etwas vorangegangenes Schönes, zu toppen.

