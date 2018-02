In eigener Sache Korrektur unserer Berichterstattung Am 22. September hatten wir über die Kreditvergabe der Sparkasse an Tretzel berichtet. Dazu eine Anmerkung der Redaktion.

Mail an die Redaktion Die Sparkasse Regensburg gewährte ihrem ehemaligen Verwaltungsrat Volker Tretzel einen Kredit und wurde so Teil der Ermittlungen. Foto: Sparkasse

Regensburg.Am 22. September 2017 haben wir unter http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/wolbergs-nachrichten/geheimniskraemerei-um-sparkassen-kredit-23476-art1562705.html in Bezug auf Ausführungen in der Anklageschrift gegen den derzeit suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und Bauträger Volker Tretzel über einen von der Sparkasse Regensburg im Februar 2016 an Volker Tretzel gewährten Kredit berichtet, dass „... (dieser) ohne Sicherheiten gewährt“ worden sei.

Soweit hierdurch der falsche Eindruck erweckt worden sein sollte, dass in der Anklageschrift die Rede davon sei, es habe keinerlei Sicherheiten für die Kreditgewährung an Tretzel gegeben, stellen wir hiermit richtig, dass es in der Anklageschrift nach Aussage der Staatsanwaltschaft heiße, der Kredit wurde „ohne formale Sicherheiten gewährt“. Die Staatsanwaltschaft Regensburg meint damit, dass es jedenfalls keine vertragliche Absicherung des Kredits gegeben habe. Auch Tretzels Anwalt weist darauf hin, dass es nicht richtig sei, dass Volker Tretzel von der Sparkasse Regensburg ein Kredit über 4,5 Millionen Euro ohne Hinterlegung von Sicherheiten gewährt wurde: „Es gab ausreichende Sicherheiten.“