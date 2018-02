Finanzen Alte Karossen locken die Anleger 600 000 Oldtimer in Deutschland: Der Nischenmarkt für Sammlerlust und Spezialinvests ist auf Wachstumskurs.

Von Thomas Tjiang, Wirtschaftszeitung

Mail an die Redaktion Die Oldtimermesse Retro Classic Bavaria hat sich als bayerischer Fan- und Branchentreff etabliert und findet künftig als fester Bestandteil in der Nürnberg Messe statt. Eine Stichprobe bestätigt die Rolle des Oldtimers als Wirtschaftsfaktor: Jeder Dritte besucht die Messe aus beruflichen Gründen. Foto: Georg Kludsky/RETRO Messen

Stuttgart.Mittlerweile hat es schon Seltenheitswert, wenn man im Straßenverkehr von einer alten Rostlaube mit schwarzen Abgaswolken malträtiert wird. Dabei sind mit etwa 600000 Pkw so viele Oldtimer auf deutschen Straßen unterwegs wie noch nie. Als Oldtimer gilt jeder Pkw, der älter als 30 Jahre ist. Befindet sich dieses Auto weitestgehend im Originalzustand und ist zusätzlich gut erhalten, dient er nicht nur der persönlichen Freude des Halters, sondern auch der „Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes“, wie es die Fahrzeugzulassungsverordnung FZV formuliert. Das begehrte „H“-Historienkennzeichen wurde Anfang 2017 für 380000 Pkw vergeben, die Halter mit einer reduzierten Kfz-Steuer sowie plakettenfreiem Fahren in Städten mit Umweltzonen belohnt.

Niedrigzins macht’s möglich

Es scheint aber noch einen weiteren Aspekt zu geben, warum die Zahl der Oldtimer mit H-Kennzeichen allein in den letzten fünf Jahren um gut 50 Prozent gestiegen ist. Ähnlich wie im Kunstmarkt oder in manchen Weinsegmenten sind auch hier finanzstarke Anleger unterwegs, um im Schatten der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank renditestarke oder spekulative Objekte aufzuspüren. Gleichwohl meint Günter Kaufmann vom Wiesbadener Spezialisten Auktion & Markt: „Es ist ein Nischenmarkt.“

Auch Karl Ulrich Herrmann, der Chef des Stuttgarter Veranstalters Retro Messen, der in Stuttgart sowie zusätzlich in Nürnberg und Köln seine Oldtimermessen Retro Classic durchführt, wendet sich mit seinen Veranstaltungen eher an Enthusiasten als an Anleger. Der Branchenkenner kommentiert die großen Wertzuwächse in den letzten Jahren als „nicht zu vertreten“. Aktuell erwartet er eine Normalisierung des Marktes.

Neben seiner 2001 etablierten Leitmesse in Stuttgart fand in den Nürnberger Messehallen im Dezember die zweite Retro Classic Bavaria statt. Dabei verfolgt Herrmann das Ziel, eine weitgehend eigenständige Veranstaltung zu etablieren, die den Großraum widerspiegelt. Immerhin kamen fast 90 Prozent der über 350 Aussteller aus einem Umfeld von 200 Kilometern. Rund 26500 Liebhaber, Kenner und Sammler konnten Oldtimer und Youngtimer, wie Automobile im Alter von 20 bis 30 Jahren genannt werden, bestaunen oder nach Teilen und Zubehör stöbern. Sonderschauen rückten den „Mythos Abarth“, „Historische Busse und Lkw“ oder „Nürnberger Zweiräder“ in den Mittelpunkt. Einer der Magneten aus der Turiner Auto-rennschmiede war ein Abarth 1300 OT Coupé von 1968.

Im November hatte mit der Retro Classic Cologne der dritte Messestandort Premiere. Dort zeigten 480 Aussteller insgesamt etwa 1500 Fahrzeuge, vom seltenen Vorkriegsmodell bis zum chromglänzenden Highway-Veteranen, vom historischen Nutzfahrzeug und Zweirad bis zu edlen Neo Classics. So bezeichnet Herrmann die Sammlerfahrzeuge in der Alterskategorie fünf bis 20 Jahre, die beispielsweise nur in geringer Stückzahl produziert wurden. Während aus seiner Sicht die Attraktivität von Vorkriegsfahrzeugen Jahr für Jahr nachlässt, entwickle sich mit Neo Classics ein exklusives Segment mit steigender Nachfrage.

Größte Oldtimermesse der Welt

Die automobile Leidenschaft war in Köln auch an einer Stichprobe zur Kauflaune ablesbar. Ein Viertel der Privatleute und Fachbesucher hatte demnach bereits etwas erworben oder bestellt. Vier Prozent gaben sogar eine Investitionshöhe von mehr als 10000 Euro an. Das zeigt, dass entweder Geld für ein außergewöhnliches Hobby vorhanden ist oder doch das eine oder andere Schmuckstück ins Anlageportfolio gewandert ist. Dass die Begeisterung ihren Zenit noch nicht überschritten hat, will Messemacher Herrmann im März mit der Stuttgarter Retro Classic demonstrieren. Die 18. Ausgabe wird erstmals auf 140000 Quadratmetern Fläche stattfinden und unterstreicht Herrmanns Anspruch, die „größte Oldtimermesse der Welt“ zu sein. 4000 Exponate haben schon im Vorverkauf die Vorjahresmarke überschritten. Ein Ende der Sammler- und Kauflust ist noch nicht in Sicht.

