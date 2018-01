Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahl in Bayern steigt Die Zahl der Erwerbslosen in Bayern ist in allen Bezirken gestiegen. Am stärksten fiel das Plus in Niederbayern aus.

Mail an die Redaktion Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar gestiegen. Foto: Jens Büttner/dpa

Nürnberg.Die Arbeitslosenquote ist im Januar in allen Regierungsbezirken Bayerns gestiegen. Am größten fiel das Plus in Niederbayern aus. Die Quote stieg hier um 1,1 Punkte auf 4,0 Prozent. In Niederbayern sei der Anteil der Beschäftigten im witterungsabhängigen Baugewerbe bayernweit am höchsten, erklärte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.

Quote sinkt im Vergleich zum Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr gingen die Quoten in allen Regionen dagegen deutlich zurück. Mit einem Rückgang um 0,5 Punkte sank die Quote am deutlichsten in Mittelfranken.

Aktuell teilen sich Schwaben und Unterfranken die Spitzenposition mit einer Erwerbslosenquote von 3,1 Prozent. Mit jeweils 4,0 Prozent bilden Niederbayern und Mittelfranken den Schluss.

Insgesamt ist die Zahl in Deutschland im Januar im Vergleich zum Vormonat um 185 000 auf 2,57 Millionen gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 207 000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Punkte auf 5,8 Prozent.

