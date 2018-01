Interview Das Gut Zeit wird immer wichtiger Der Regensburger IG-Metall-Chef Jürgen Scholz erwartet eine schwierige Tarifrunde. Die Lage der Unternehmen sei blendend.

Regensburg.Erwarten Sie eine schwierige Tarifrunde mit vielen Streiks?



Wenn qualitative Verbesserungen gefordert werden wie etwa beim Thema Arbeitszeit, waren die Auseinandersetzungen stets heftiger. Das erwarte ich auch für diese Tarifrunde. Wenn es mit den herkömmlichen Warnstreiks bis Ende Januar zu keiner Lösung kommen sollte, ist mit einer Eskalation zu rechnen, bei der die IG Metall auch ganztägige Warnstreiks oder gar eine Urabstimmung mit Streik nicht ausschließen kann.

Wie hoch schätzen Sie die Streikbereitschaft der Metaller ein?



Die Erwartungshaltung bei unseren Mitgliedern ist hoch und damit auch die Bereitschaft, etwas dafür zu tun.

Was ist den Beschäftigten wichtiger: mehr Geld oder mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit?



Natürlich geht man in die Arbeit, um sich und seine Familie ernähren zu können. Das steht an erster Stelle. Die Frage ist doch: Was kriege ich und was muss ich dafür leisten? In vielen Unternehmen ist die Arbeitsbelastung enorm. Wochenend- und Schichtarbeit, flexible Arbeitszeiten, ständige Verfügbarkeit und Leistungsdruck belasten die Beschäftigten. Neben Geld ist daher Zeit zu einem hohen Gut geworden. Wir erkennen seit Jahren den Trend hin zu einem Wertewandel, bei dem Zeit eine große Rolle spielt.

Wie schätzen Sie die Lage der Unternehmen in Ostbayern ein?



Durchwegs positiv. Bei den drei Kriterien Auftragslage, Umsatzentwicklung und Ergebnis wurden für 2017 teilweise Bestmarken erreicht. Und auch die Vorausschau für 2018 weist weiter nach oben. Den Unternehmen in Ostbayern geht es hervorragend. (fl)