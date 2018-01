Börsen

Steigende US-Zinsen lassen Anleger etwas vorsichtiger werden

Der Zinsanstieg in den USA ist den Anlegern am deutschen Aktienmarkt etwas auf den Magen geschlagen. Der Dax beendete vorerst die Neujahrs-Rally und büßte am Nachmittag 0,92 Prozent auf 13.263,05 Punkte ein.