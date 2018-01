Verkauf Der Handel steht auf Fußball Die WM ist nur eines der Sportevents 2018. Die Sportartikel-Branche reibt sich die Hände und hofft auf die deutsche Elf.

Von Bernard Darko, dpa

Merken

Mail an die Redaktion James Rodriguez vom FC Bayern München trägt goldfarbene Schuhe von Adidas: Die WM soll dem Handel glänzende Umsätze bringen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Nürnberg.Eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf Mission Titelverteidigung in Russland und Olympische Winterspiele auf der koreanischen Halbinsel: Das Jahr 2018 steht im Zeichen des Sports. Neben Fußball-WM und Olympia stehen die Handball-EM in Kroatien und die Leichtathletik-EM in Berlin im Kalender. Die Sportartikler hoffen vor allem auf gute Geschäfte rund um König Fußball.

Die Olympischen Spiele würden eher als Event gesehen, das Begeisterung für Sport schafft, Neugier weckt, meint Michael Steinhauser, Kommunikationschef beim Einkaufsverbund Intersport. Dass „ein Kunde dann im Geschäft steht und sich vielleicht einen Bobanzug kauft“, sei aber eher unwahrscheinlich. Und doch könnten die Winterspiele in Pyeongchang dem einen oder anderen Zuschauer „den Antrieb geben, vielleicht noch mal die Skier herauszuholen und auf die Piste zu gehen.“

„Und dann ist davon auszugehen, dass die Verkaufszahlen immer in die Höhe schießen, wenn die deutsche Mannschaft erfolgreich ist.“ Nicole Espey, Geschäftsführerin beim Bundesverband der Sportartikelindustrie



Ganz ähnlich sieht das auch Nicole Espey, Geschäftsführerin beim Bundesverband der Sportartikelindustrie (BSI): Neben Supersportjahren sei ein knackiger Winter für die Branche von Bedeutung. Doch auch Espey weist darauf hin, dass Olympia und Fußball zumindest im Sportfachhandel nicht in der gleichen Liga spielen. Beim Fußball gehe es vor allem um Trikots und Schuhe – „und dann ist davon auszugehen, dass die Verkaufszahlen immer in die Höhe schießen, wenn die deutsche Mannschaft erfolgreich ist“, sagt die Expertin. „Wenn irgendein Skifahrer mit einem bestimmten Paar Ski Olympiasieger wird, haben Sie diesen Effekt nicht.“

Mit dem großen Hype um Trikots der deutschen Nationalkicker rechnet Intersport-Sprecher Steinhauser erst nach dem Champions-League-Finale. Der Rückblick auf das WM-Jahr 2014, als Deutschland den Titel holte, stimmt optimistisch Nach dem Turnier habe der Verkauf des Trikots mit dem vierten Meisterstern noch einmal einen deutlichen Schub gegeben.

WM-Trikots verkauften sich gut

Ein Nutznießer der WM-Euphorie war Adidas, Ausrüster und Sponsor der deutschen National-Elf. Herbert Hainer, damals Vorstandschef des Herstellers, schwärmte: Der Fußball-Umsatz von Adidas sei 2014 dank Weltmeister Deutschland auf Rekordniveau geklettert. Unterm Strich stand laut Konzern ein Umsatz von 2,1 Milliarden Euro in der Kategorie Fußball. Insgesamt setzte Adidas mehr als acht Millionen Trikots ab. Auch bei Puma läuft es nach einer Schwächephase derzeit richtig rund. Bei der Fußball-WM in Russland wollen die Franken als Ausrüster der Teams von Uruguay und der Schweiz sowie einer Reihe herausragender Einzelspieler Markenpräsenz zeigen, wie ein Sprecher sagte. Aber nicht nur wegen der sportlichen Großereignisse sei 2018 für Puma ein ganz besonderes Jahr – der 1948 gegründete Konzern mit dem Raubkatzenlogo feiert seinen 70. Geburtstag.

Online-Verkauf trübt die Bilanz

Das Jahr 2017 habe Sport 2000 mit einem leichten Plus der Händler von rund einem Prozent beendet, sagt Andreas Rudolf, Geschäftsführer des Intersport-Konkurrenten Sport 2000. Angesichts der Rahmenbedingungen sei man damit zufrieden. Denn ein Trend macht gerade kleinen Sportfachhändlern zu schaffen: der Online-Einkauf zulasten des stationären Handels.

Olympia und WM hin oder her – der Branche ist um die Zukunft nicht bange. Denn Bewegung und gesunde Lebensführung seien in. Und das Modebewusstsein habe längst in den Sportmarkt Einzug gehalten, sagt BSI-Geschäftsführerin Espey. „Viele laufen mit Turnschuhen großer Sportartikelhersteller oder modischen Sportjacken durch die Gegend – und gehen damit nicht unbedingt wandern.“

Weitere Nachrichten aus den Ressort Wirtschaft finden Sie hier.