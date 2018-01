Arbeitswelt Die Fachkraft von morgen ist teamfähig Die Digitalisierung sorgt für massive Umbrüche. Aber die Menschen werden weiter gebraucht – mit anderen Schwerpunkten.

Von Bernhard Fleischmann, MZ

Beklagt einen Fachkräfte-Klau der Industrie: der Regensburger Vorsitzende Ulrich Perchermeier bei seiner Ansprache beim Jahresempfang des Bundes der Selbstständigen.

Regensburg.Seit Jahrzehnten klagt die mittelständische Wirtschaft über einen in ihren Augen unfairen Wettbewerb mit der Industrie. Und es werde nicht besser. Die kleineren und mittleren Betriebe bildeten nach Kräften die Fachkräfte von morgen aus, während sich die Industrie dabei über Gebühr zurückhalte. Diese Zurückhaltung werfe sie aber schlagartig über Bord, wenn die jungen Menschen erst mal ausgebildet sind: „Unsere Azubis werden von der Industrie gefressen“, drückte sich der Vorsitzende des BDS (Bund der Selbstständigen) in Regensburg, Ulrich Perchermeier, bei dessen Neujahrsempfang am Sonntag drastisch aus. Geködert mit oftmals günstigeren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen wanderten die jungen Fachkräfte in Scharen ab. Sie kämen mit Schwung zurück, sobald die Industrie sie nicht mehr brauche – allerdings mit aus Sicht des Mittelstandes überzogenen Entgeltvorstellungen, dafür aber ohne jegliche Fortbildung über Jahre hinweg.

Hoher Bedarf an Arbeitskräften



Personal ist aus Sicht der Unternehmen der Engpass dieser Tage. Das wird sich auch durch die Digitalisierung kaum ändern. Weder wirke sie besonders verschärfend noch entlastend, sagte der Gastredner, der Regensburger Volkswirtschaftsprofessor Joachim Möller. Er leitet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. „Der Mangel an Arbeitskräften lässt sich nicht durch die Digitalisierung lösen“, resümierte Möller. Er erwartet kaum einen wesentlichen Rückgang der Nachfrage nach Mitarbeitern.

Möller geht von einem ungefähr gleichen Bedarf an Arbeitskräften im Jahr 2030 aus. Turbulent werde es trotzdem. Denn es würden 1,5 Millionen Arbeitsplätze umgeschichtet. Die Anforderungen innerhalb der Berufe änderten sich enorm. Und es würden viele Berufe schwinden oder verschwinden, während andere an Bedeutung gewännen. Der Anpassungsbedarf sei groß. Bei diesem Thema habe Deutschland Schwächen, das müsse angegangen werden.

Die Heere von Servicetechnikern, die rund um die Welt schwirren, dürften kleiner werden, weil digitalisierte Unternehmen per Fernwartung vieles direkt oder gleich im Voraus klären könnten. Aber massenhafte Arbeitslosigkeit wegen der Digitalisierung mag Möller keineswegs erkennen. Rationalisierung habe immer wieder Horrorszenarien provoziert. Studien, die Verluste von 50 Prozent und mehr voraussagten, unterschlügen die neu entstehenden Jobs. Andererseits gebe es auch übertriebene Optimisten, die in der Digitalisierung ein Paradies mit unzähligen angenehmen Arbeitsmöglichkeiten ausmachen – auch das sei falsch.

Eine entscheidende Beobachtung aus der Vergangenheit für Möller ist: Unternehmen, die sich an die Spitze einer technologischen Bewegung setzten, haben am meisten davon profitiert. Auch wenn auf diesem Weg rationalisiert werden konnte, gab es durch das zusätzliche Geschäft mehr Arbeitsplätze. Deswegen sehe er gerade jetzt auch für Regensburg weiter sehr gute Perspektiven, weil hier sehr viel in diese Richtung geschehe.

Umbrüche auf allen Ebenen



Immerhin rund 20 Prozent der heutigen Jobs seien durch die Digitalisierung akut gefährdet, lautet die aktuelle Erkenntnis des IAB. Das betrifft gering Qualifizierte mehr als bestens Ausgebildete. Aber auch vor höheren Qualifikationen mache der Wandel nicht halt. Bedrohte Jobs gebe es auf allen Ebenen. Es sei zum Beispiel fraglich, ob es in zehn Jahren noch Sachbearbeiter in der Steuerberatung geben werde.

Immer wichtiger bei der Personalauswahl würden soziale Kompetenzen: Teamfähigkeit stehe an erster Stelle. Denn Teams lösten neue Aufgaben besser als einzelne Personen. Kreativität, Empathie – Fähigkeiten, die Robotern abgehen, das seien entscheidende Vorteile des Menschen und der Mitarbeiter in der Zukunft.

Ehrung für Elisabeth Bergschneider

Elisabeth Bergschneider hat den Bund der Selbstständigen (BDS) mit geprägt. 40 Jahre ist sie dabei, davon 27 Jahre an führender Stelle. Dafür erhielt sie am Sonntag die goldene Ehrennadel. Die Laudatio hielt der Ehrenvorsitzende Dr. Fritz Wickenhäuser.

Bergschneider war ab 1983 stellvertretende Vorsitzende und von 1997-2010 die 1. Vorsitzende beim BDS in Regensburg. 12 Jahre lang gehörte sie dem Präsidium des Landesverbandes an.

