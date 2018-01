Interview „Die GroKo bringt mehr als Jamaika“ Schwarz-Rot hat vielleicht einen schlechten Ruf, aber großes Potenzial, sagt der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Die IG Metall hatte jüngst mit Warnstreiks die Aufmerksamkeit auf ihre Forderungen gelenkt. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds mahnt Union und SPD zu einer baldigen Regierungsbildung, die im Sinne der Arbeitnehmer sei, wie er sagte. Foto: Federico Gambarini/dpa

Regensburg.Herr Hoffmann, zünden Sie jeden Tag eine Kerze an, damit die Große Koalition zustande kommt?



Nein, soweit geht es nicht. Allerdings haben die DGB-Gewerkschaften großes Interesse daran, dass es rasch zu einer handlungsfähigen Regierung kommt. Eine Minderheitsregierung, wie sie manche ins Spiel bringen, würde bald zu Neuwahlen führen. Und Neuwahlen würden die komplizierte politische Situation nicht auflösen, sondern im Gegenteil zu weiterem Stillstand, zu noch mehr Politikverdruss führen.

Sie sagen, im jetzigen Sondierungspapier stecke mehr Substanz für Arbeitnehmer als Jamaika je gebracht hätte. Wo denn? Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen wird nicht gekippt.



Letzteres ist leider wahr. In diesem Punkt setze ich auf die Koalitionsverhandlungen. Es ist nicht hinnehmbar, dass rund die Hälfte aller neuen Arbeitsverträge befristet sind. Wie sollen etwa junge Menschen planen, Familien gründen, eine Wohnung mieten, wenn über ihnen das Damoklesschwert hängt, sie könnten bald den Job verlieren? Ich erwarte von der Union, dass dieser Zustand verändert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächste große Koalition den Stolperstein sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge nicht aus dem Weg räumt.

Warum wäre eine neue GroKo besser als Jamaika?



Weil Union und SPD den Weg frei machen wollen für dringende Veränderungen, etwa die Parität bei der Finanzierung der Krankenkassenbeiträge. Das gesetzliche Rentenniveau wird vorerst bei 48 Prozent stabilisiert. Es kommt die Ausweitung der Mitbestimmung bei Weiterbildungsfragen und die Stärkung der Tarifbindung. Oder denken Sie an die Einführung einer Mindestvergütung für Auszubildende. All das wäre mit Jamaika nicht zu bekommen gewesen. Und wir rechnen fest mit weiteren Verbesserungen.

Landauf, landab gibt es Unmut über ein mögliches Weiter so einer neuen GroKo und Frust auf die Kanzlerin. Haben Sie Verständnis dafür?



Ich verstehe, wenn Menschen eine gewisse Selbstzufriedenheit der Bundeskanzlerin kritisieren. Nach der Wahl hat sie gesagt, sie wisse nicht, was sie hätte anders machen sollen. Es ist ja auch so, dass es 70 bis 80 Prozent der Menschen in Deutschland gut geht. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig, die Beschäftigung so hoch wie lange nicht. Gleichzeitig aber haben etwa 20 Prozent der Menschen Niedriglohnjobs. Menschen verlieren die Zuversicht in eine bessere Zukunft. Sie erleben, wie auf der einen Seite der soziale Zusammenhalt bröckelt, auf der anderen Seite aber der private Reichtum bei wenigen explodiert. Der Staat muss viel mehr in Bildung, Infrastruktur, Gesundheit und Pflege investieren.

Digitalisierung und Industrie 4.0 heißen die Schlagworte. Was wollen die Gewerkschaften?



Wir wollen bei der großen Herausforderung Digitalisierung, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht das, was technisch machbar ist. Ein Beispiel: Statt Pflegeroboter einzusetzen, müssen Pflegekräfte ordentlich ausgebildet und bezahlt werden. Dass sich bei den Dienstleistungsplattformen, zum Beispiel für Reinigungskräfte, allerlei hippe Anbieter tummeln, die kräftig für sich Provision kassieren, aber keine Verantwortung für die Beschäftigten übernehmen, ist nicht hinnehmbar.

DGB tagt ab heute in Regensburg In Regensburg findet von heute bis Samstag die Bezirkskonferenz des DGB Bayern unter dem Motto „Gerechtigkeit, Arbeit, Solidarität“ statt.

In der Donau-Arena wollen die Delegierten der acht Mitgliedsgewerkschaften laut Einladung die personellen und inhaltlichen Weichen für die kommenden vier Jahre stellen.

Auf der Tagesordnung steht auch die Wahl des/der Bezirksvorsitzenden und dessen/deren Stellvertretung. Der amtierende DGB-Bezirksvorsitzende Matthias Jena und seine Stellvertreterin Dr. Verena Di Pasquale stellen sich heute zur Wiederwahl.

Der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann wird morgen in Regensburg zu den Delegierten sprechen.

Der DGB-Chef , der selbst SPD-Mitglied ist, hatte seine Partei zuletzt auf dem Sonderparteitag in Bonn vergangenen Sonntag dazu aufgerufen, Koalitionsverhandlungen mit den Union zu führen.

In dem Ergebnis fänden sich zahlreiche Forderungen der Gewerkschaften wieder, wie die Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus, Investitionen in Bildung, die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung und Vorschläge für ein sozialeres Europa.

Viele Arbeitnehmer sind beinahe rund um die Uhr erreichbar. Muss es ein Recht geben, offline zu sein?



Hoffmann: Natürlich, ja. Die Beschäftigten wollen auch in der Digitalisierung Sicherheit. Und wenn Arbeitgeber meinen, sie könnten über die Digitalisierung Schutzrechte, etwa das Arbeitszeitgesetz, aushebeln, täuschen sie sich gewaltig. Der 8-Stunden-Tag wird auch in der Digitalisierung nicht abgeschafft.

Der Leuchtturm der bisherigen GroKo hieß Mindestlohn. Was hat er gebracht?



Der Mindestlohn war für Millionen Geringverdiener ein Riesenerfolg. Aber es ist ein Skandal, dass rund 1,8 Millionen Beschäftigte diesen Mindestlohn nicht bekommen, obwohl sie Anspruch darauf haben. Der Zoll hat 2017 2500 Verfahren wegen Verstößen gegen den gesetzlichen Mindestlohn eingeleitet. In der Hälfte der Fälle wurden Bußgelder verhängt. Wir brauchen deutlich mehr Kontrollen, und dafür mehr Personal beim Zoll.