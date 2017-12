MZ-Serie Die gute Seele hinter der Kinokasse Christine und Franz Mauerer ist trotz großer Konkurrenz nicht bang um die Zukunft ihres kleinen Kinos in Nittenau.

Von Anna-Maria Ascherl, MZ

Mail an die Redaktion Hier ist sie in ihrem Element: Christine Mauerer führt mit ihrem Mann Franz seit 25 Jahren das Kinocenter Nittenau. Berührungsängste sind ihr fremd, ihre Gäste sollen sich wohlfühlen. Foto: Ascherl

Nittenau.Freitag, 13 Uhr. Christine und Franz Mauerer rechnen heute nicht mit dem großen Ansturm. Während seine Frau die Computer hinter der Kasse einschaltet, kippt Franz Mauerer je einen Becher Mais und Zucker in einen Bottich. Er schaltet die Popcornmaschine an, Fett wird eingespritzt und das charakteristische Ploppen von aufspringenden Maiskörnern erfüllt den Eingangsbereich des Kinocenters Nittenau.

Seit 25 Jahren führt das Ehepaar das Lichtspielhaus, das Franz Mauerers Vater 1982 in der Regentalstraße 24 aufgebaut hat. Den Grundstein für den Familienbetrieb hatte bereits Maria Heyder gelegt. Mauerers Großmutter hat von 1947 bis 1972 das Filmtheater Nittenau in der Kolping Straße betrieben. Die Leidenschaft für bildgewaltige Filme auf großer Leinwand kommt nicht von ungefähr.

Verleiher bestimmt Spielzeiten

Mittlerweile hat sich der Popcorngeruch im Kino festgesetzt. Christine Mauerer gibt die Anfangsspielzeiten für die Nachmittagsvorstellungen in ihren Laptop hinter der Kasse ein: Um 14 Uhr laufen „Ostwind – Aufbruch nach Ora“ und „Ich – Einfach unverbesserlich 3“. Zwei Streifen, die gut in die Sommerferien passen. Welche Filme wann laufen, entscheiden allerdings nicht die Kinoleute, sondern die Verleiher.

Ein Beispiel: Für die Fortsetzung von „Ich – Einfach unverbesserlich“ waren in der ersten Spielwoche alle Haupt- und Spätvorstellungen reserviert, also 14, 16, 18, 20 und 22.30 Uhr. Ab der zweiten Woche kommt es darauf an, wie der Film bundesweit läuft. Kommen weniger Besucher, können Vorstellungen reduziert werden. Mindestens drei Wochen muss ein Film jedoch gespielt werden – auch, wenn er in der Region überhaupt nicht angenommen wird.

Neben der Spieldauer bestimmt der Verleih auch, in welchen Versionen – 2D oder 3D – der Film in den Kinos läuft. Damit haben die Betreiber so ihre Probleme: „Manche Filme bräuchte man nicht unbedingt in 3D sehen – aber wir müssen uns an die Vorgaben halten“, sagt Christine Mauerer. Dafür kassieren die Verleiher die Hälfte des Eintrittspreises – manche verlangen auch mehr.

Vorführraum ist das Herzstück

Die Tür links neben der Kasse führt in den ersten Stock. Dort befindet sich das Herzstück des Nittenauer Kinocenters: der Vorführraum. Christine Mauerer legt die Sicherungen ein, schaltet die Notbeleuchtung, die Klimaanlage, die Projektoren und die Server an. Nach ein paar Minuten sind die Server hochgefahren, die Festplatten werden angeschlossen und die Filme aufgespielt.

Zwei der drei Kinosäle sind seit 2009 mit Digitalprojektoren ausgestattet, der dritte wurde 2011 aufgerüstet. Analogkopien gibt es mittlerweile nicht mehr – und das ist auch gut so, sagen die Mauerers. Die Kopien wurden früher von einem Lichtspielhaus an das nächste weitergereicht, die Wartezeit belief sich dabei oft auf Wochen.

Hinzu kommt, dass jetzt mehr Filme hintereinander gespielt werden können. Während die Filmrollen am Ende einer Vorstellung erst wieder zurücklaufen mussten, genügt heute ein Mausklick – schon beginnt der nächste Film. Einen Nachteil gibt es allerdings: Bei technischen Problemen können die Kinobetreiber nicht mehr eingreifen. Da muss ein Techniker her.

Den Projektor bedient Christine Mauerer routiniert. Per E-Mail hat der Verleiher drei Tage vor dem Filmstart den Freigabeschlüssel geschickt. Den muss sie jetzt eingeben, um den Film abspielen zu können. Die Playlist erscheint. Werbung und Vorspanne sind schon integriert. Der Projektor dimmt auch das Licht im Saal und schaltet es am Ende des Films wieder an. Das Gerät lässt sich zwar von der Kasse aus steuern, meistens überprüft die Chefin aber trotzdem aus dem Vorführraum, ob alles richtig läuft.

Um 13.40 Uhr trudeln die ersten Gäste ein. Das Ehepaar Mauerer teilt sich auf: Christine kassiert den Eintritt, Franz gibt Popcorn an die jungen Mädchen aus. Zwischendrin beantwortet die Dame des Hauses am Telefon Fragen zum Programm, nimmt Platzreservierungen oder Anfragen für Kindergeburtstage an. Das ganz normale Tagesgeschäft.

Sieben Tage die Woche

Das Kino ist für die Mauerers ein Vollzeitjob – sieben Tage die Woche sind sie für ihre Gäste da. Auf ihre Kinder können sie zählen, wenn viel los ist. Ansonsten sind sie ein Zwei-Mann-Betrieb. Der letzte gemeinsame Urlaub? „Der war vor 15 Jahren“, erzählt Franz Mauerer. Ihre Ferien verbringen die beiden getrennt. So schlimm sei das aber nicht, sagt Christine Mauerer: „Wenn man 24 Stunden zusammenarbeitet, geht man auch gern allein in den Urlaub.“

Um Punkt 14 Uhr startet die Chefin hinter der Kasse mit einem Mausklick die beiden Filme. Während die Besucherinnen gebannt auf die Leinwand blicken, füllen die Kinoleute Süßigkeiten und Getränke auf und passen die Vorführungszeiten auf den Bildschirmen an. Auch die Bar im Kino 2 ist immer besetzt – ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten, in denen noch Zigarettenqualm durch den Saal waberte.

Das Ehepaar ist sich einig: Das Lokalkino hat eine Zukunft. „Der Endverbraucher hat es schlussendlich in der Hand“, sagen sie. Der Kampf unter den Kinos werde härter, Streamingdienste setzen der gesamten Branche zu – aber aufgeben wollen sie nicht. „Daran verschwenden wir keinen Gedanken. Ohne das Kino würde uns was abgehen.“ Der Kontakt zu ihren Gästen ist den Mauerers wichtig. Ihr Kino ist für die familiäre Atmosphäre bekannt: Die Chefin unterhält wartende Gäste mit kleinen Scherzen. Kinder, die ohne Probleme alleine in einen Film gehen können, laufen nur in Socken vom Saal auf die Toilette.

Nach der Spätvorstellung verabschiedet das Ehepaar seine Besucher, schaltet die Maschinen aus und räumt die Säle auf – damit der Kinobetrieb am nächsten Tag weitergehen kann. Christine Mauerer gibt zu: Manchmal sieht’s furchtbar aus – „aber wenn’s ned ausschaut, dann war auch keiner da.“

