Tarife Die Metaller streiken in Ostbayern Verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie gehen in eine heißere Phase. Über dem Konflikt schwebt ein Fragezeichen.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Erste Warnstreiks gab es bereits – etwa hier beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg. Foto: Nestor Bachmann/dpa

Regensburg.Der Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie nimmt Fahrt auf. Nachdem die Gewerkschaft IG Metall am vergangenen Donnerstag zu ersten Ausständen bei Porsche aufgerufen hatte, erreicht die Auseinandersetzung nun auch Ostbayern. Die IG Metall initiiert ab diesem Dienstag in ganz Bayern flächendeckende Warnstreiks mit täglich unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten.

Am Dienstag um 13 Uhr werden Beschäftigte der Autozulieferer Läpple in Teublitz sowie Benteler in Schwandorf kurzzeitig die Arbeit niederlegen. Weitere Aktionen bei anderen Unternehmen werden sich in den Tagen darauf anschließen. Der Chef der IG Metall-Verwaltungsstelle Regensburg, Jürgen Scholz, erwartet bei den Warnstreiks bis zum nächsten Verhandlungstermin am 15. Januar mehr als 6000 Teilnehmer in der südlichen Oberpfalz.

Sechs contra zwei Prozent



Die ersten Verhandlungsrunden zwischen IG Metall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall haben keine wesentliche Annäherung ergeben. Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung um sechs Prozent. Zudem will die Gewerkschaft ein Anrecht erstreiten darauf, dass Beschäftigte ihre Wochenarbeitszeit ohne weitere Begründung auf 28 Stunden reduzieren können. Das soll für die Dauer von bis zu zwei Jahren möglich sein. Danach sollen die Arbeitnehmer zu ihrer ursprünglichen Arbeitszeit zurückkehren können. Besonders umstritten ist die Forderung, dass einige Gruppen wie Schichtarbeiter, junge Eltern und pflegende Angehörige zudem einen Teillohnausgleich bei einer solchen selbstgewählten Teilzeit erhalten sollen.

Die Arbeitgeber reagierten empört. „Mehr Geld für weniger Arbeit“ werde es nicht geben, kündigte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger an. Sein Verband verlangt stattdessen flexiblere Regeln zum Einsatz der Arbeitskräfte. Heute gilt in Bayern, dass Betriebe mit 13 Prozent der Beschäftigten individuell eine Arbeitszeit bis zu 40 Stunden (35 Stunden sind regulär) vereinbaren können. Diese Quote soll nach den Wünschen der Arbeitgeber gestrichen und der Zeitkorridor auf 42 Stunden ausgeweitet werden. Beim Thema Geld bieten die Arbeitgeber zwei Prozent Gehaltserhöhung ab 1. April und eine Einmalzahlung von 200 Euro für Januar bis März an.

„Unvernünftig und realitätsfern“

Die Forderung der IG Metall kommentierte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Vereinigung der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm), Bertram Brossardt, eindeutig ablehnend: „6,0 Prozent mehr Lohn sowie ein individueller Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden in der Woche mit Rückkehrrecht in Vollzeit bei teilweisem Teillohnausgleich sind in der Höhe unvernünftig und in den Strukturen realitätsfern. Arbeit muss dann erledigt werden, wenn sie anfällt. Wenn das nicht möglich ist, wandert Arbeit dorthin, wo Arbeitskräfte verfügbar sind“, sagte Brossardt.

„Wenn einer nur vier Tage arbeitet, dann kriegt er auch nur vier Tage bezahlt.“ Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger



IG-Metall-Chef Jörg Hofmann verteidigte die Forderungen seiner Gewerkschaft zur Arbeitszeit. Es handele sich um eine zeitgemäße tarifliche Sozialleistung. Dulger dagegen erklärte, eine Arbeitszeitverkürzung aufgrund besonderer Lebensumstände sei „in der betrieblichen Praxis schon heute Gang und gäbe“. Klar sei aber auch: „Wenn einer nur vier Tage arbeitet, dann kriegt er auch nur vier Tage bezahlt.“

Der Tarifkonflikt könnte zudem vor Gericht ausgetragen werden. Die Arbeitgeber wappneten sich dafür mit einem Rechtsgutachten, das die Forderungen der IG Metall zu Teilzeitarbeit mit Lohnausgleich als rechtswidrig einstuft. Ein Streik, der die Durchsetzung auch nur einer rechtswidrigen Tarifforderung zum Ziel hat, sei „insgesamt unzulässig“, heißt es in dem Gutachten, das der Arbeitsrechtler Clemens Höpfner aus Münster erstellt hat.

Die von der IG Metall geforderte Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden und der zusätzliche Geldausgleich für bestimmte Gruppen diskriminiert dem Gutachten zufolge all jene Beschäftigten, die schon in Teilzeit arbeiten und dafür nichts bekommen. Die Arbeitgeber haben sich bislang nicht festgelegt, ob und wie sie mit dieser „Waffe“ rechtlich gegen die Warnstreiks vorgehen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass ihre Forderung rechtmäßig ist.

Die stärkste Branche



Der Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall, Oliver Zander, erklärte, „die Forderungen der IG Metall umzusetzen, würde bedeuten, dass die Beschäftigten, die unter diesen Bedingungen in Teilzeit wechseln, pro Stunde mehr verdienen als die Beschäftigten, die sich schon vorher beziehungsweise dauerhaft für Teilzeitmodelle entscheiden haben, und auch mehr als diejenigen, die in Vollzeit weiterarbeiten. Das ist ungerecht, diskriminierend und rechtswidrig.“

Die Gewerkschaft argumentiert dagegen, dass man die schon in Teilzeit befindlichen Arbeitnehmer in einer juristischen Sekunde Null in den Vollzeitstatus zurückversetzen und dann zu den neuen Konditionen in Teilzeit schicken könnte. Überdies gebe es längst unterschiedliche Stundenverdienste. Etwa dann, wenn dank Ergänzungstarifverträgen Mehrarbeit ohne zusätzlichen Lohn vereinbart ist. Dies geschieht, um Unternehmen in Not zu helfen. Das wäre dann nach der Logik des Gutachtens auch widerrechtlich, entgegnet die IG Metall.

Die Metall- und Elektroindustrie ist in Bereich der Industrie und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz und Kelheim die mit Abstand wichtigste Branche. Rund drei Viertel der von der IHK registrierten gut 148 000 Beschäftigten des Verarbeitenden Gewerbes arbeiten in diesem Zweig – mit steigender Tendenz.