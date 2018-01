Umfrage Ein Top-Standort mit Schönheitsfehlern Oberpfälzer Unternehmer sind zufrieden. Aber drei Probleme belasten sie: Online-Ganoven, Bürokratie und der Fachkräftemangel.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Die Krones AG zählt zu den erfolgreichsten Unternehmen in der Region. Foto: Krones AG

Regensburg.Die Oberpfälzer Wirtschaft brummt. Mit 3,2 Prozent ist die Arbeitslosigkeit die niedrigste aller bayerischen Bezirke. Eigentlich herrscht eine ausgezeichnete Stimmung in den Unternehmen. Nach einer neuen Studie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) würden sich beinahe 85 Prozent der Firmeninhaber wieder in der Oberpfalz ansiedeln. Nur drei Probleme belasten die Firmen: Online-Kriminalität, die Bürokratie und der Fachkräftemangel. In der VBW-Studie zur Standortqualität bewerteten die befragten Unternehmenschefs diese drei Themen nur mit den Noten 3,7 bis 3,8.

Zumindest in Sachen Cyber-Ganoven wird sich bald etwas ändern, denn laut Polizeipräsidium wurden im September in der Oberpfalz drei Kommissariate „Cybercrime“ eingerichtet. Diese haben bei der Kripo in Regensburg, Amberg und Weiden ihren Dienst aufgenommen. Die Ermittler konzentrieren sich auf Delikte, die via EDV-Technik begangen werden. Dafür ließen sich Polizeibeamte schulen, auch Absolventen von IT-Studiengängen heuerten bei der Kripo an. Häufige Online-Vergehen sind laut Polizeisprecher Dietmar Winterberg der sogenannte CEO-Fraud und Ransomeware.

Kriminelle spähen Firmen aus

Beim CEO-Betrug spähen die Kriminellen Daten aus und fordern Firmenmitarbeiter auf, Geld zu überweisen. Sie geben sich als Beauftragte aus. Ransomeware sind Erpressungstrojaner: Hacker dringen ins Firmennetzwerk ein und drohen, Daten zu löschen oder das System lahmzulegen.

Das zweite Problem, das die Firmen plagt, ist der Fachkräftemangel. In Zeiten der Vollbeschäftigung und der rapide alternden Gesellschaft fehlen überall gut ausgebildete Mitarbeiter. Thomas Genosko von der Regensburger Industrie- und Handelskammer sagt, dass im IHK-Gebiet, also Oberpfalz und Kreis Kelheim, etwa 16 000 abgehen. Die Lücke werde noch größer werden. Die deutlichsten Engpässe gibt es im technischen Bereich, bei Industrie- und Fertigungsmechanikern, Maschinen- und Anlagenführern. Im akademischen Bereich sucht die Wirtschaft vor allem Ingenieure im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie der Elektrotechnik. „Der Fachkräftemangel bremst das Wachstum“, bedauert Abteilungsleiter Genosko.

„Bei uns gibt es einen Betreuer, der die Unternehmen lotst.“ Dieter Daminger, Regensburger Wirtschaftsreferent



Unternehmen müssten sich im Wettbewerb um Spezialisten positionieren, als attraktive Arbeitgeber auftreten. Teilzeitangebote für Eltern, Aus- und Weiterbildung, auch für ältere Mitarbeiter, betriebliche Gesundheitsförderung sowie das Ansprechen junger Leute über Social Media zählen dazu. Genosko rät, „auf vorhandene Potenziale zurückzugreifen“, Frauen, Ältere, Menschen mit Handicap einzustellen. Am schwierigsten lässt sich das Bürokratiemonster zähmen, die dritte von der Wirtschaft aufgezählte Belastung. Eine Ansiedlung verlangt umfassende Vorarbeit – und dauert. Lärmproblematik, Grünplanung, Brandschutz und vieles mehr müssen überprüft werden.

Der Regensburger Wirtschaftsreferent Dieter Daminger sagt, auch er wünschte sich schlankere Verfahren, doch berechtigte Belange müssten berücksichtigt werden. Immerhin gibt es beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne.

Osram und Gefasoft bauen



Die boomende Stadt Regensburg unternimmt viel, um Erweiterungen und Ansiedlungen zu erleichtern. Mitarbeiter des Amtes für Wirtschaft lotsen die Firmen. Eine Börse für Gewerbeflächen und -immobilien listet freie Gebäude auf. Die Oberbank ist auf diese Weise zu neuen Räumen beim Hauptbahnhof gekommen. Die Automatisierungs-GmbH Gefasoft baut am Tech-Campus, den die Stadt zur Verfügung stellt. AVL im Gewerbepark, das Antriebssysteme entwickelt, erweitert immer wieder und trifft bei der dortigen Verwaltung auf offene Ohren. Osram baut in Burgweinting.

„Regensburg ist bei der Betreuung gut aufgestellt“, erklärt Daminger. Bei den kleineren Nachbarstädten hänge das meist davon ab, wie gut sie mit Personal ausgestattet sind.

Die Firmen in der Region wünschen sich, dass schnell eine neue Regierung gebildet wird. Das haben sie in einem Gespräch im Dezember betont.

1000 Firmen befragt 133 Unternehmen in der Oberpfalz und rund 1000 bayernweit hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) für die Standortstudie befragen lassen.

Als Interessenvereinigung der bayerischen Wirtschaft vertritt die VBW 134 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie 41 Firmen.