Fleisch aus dem Reagenzglas Die Fleischindustrie sucht neue Wege auf Boom-Märkten wie Deutschland. Die Lösung könnte aus dem Labor kommen.

Von Benedikt von Imhoff, dpa

Der „Unmögliche Burger" des kalifornischen Unternehmens Impossible Foods enthält kein Fleisch.

Davos.So unmöglich sieht er gar nicht aus, der „Unmögliche Burger“. Ein Stück Hackfleisch zwischen zwei angerösteten Brotscheiben, eine Scheibe Salat. Aber ist es wirklich Fleisch? Schmeckt wie Fleisch – vielleicht finden es manche etwas zu würzig im Nachgeschmack -, sieht aus wie Fleisch. Aber es ist kein Fleisch.

„Wir verwenden rein pflanzenbasierte Produkte“, erzählt Traci Des Jardins. Die Spitzenköchin aus den USA hat den „Unmöglichen Burger“ (Impossible Burger), produziert vom kalifornischen Unternehmen Impossible Foods, für Gäste auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos angerichtet. „Da steckt keine Zauberei dahinter. Da sind nur Sachen drin, die wir kennen, die man in der Küche findet“, sagt Des Jardins.

PHW investiert in Start-up

Die Erwartungen an die Fleischrevolution ohne Fleisch sind gewaltig: Sie soll einen Beitrag zur Ernährung der wachsenden Erdbevölkerung leisten und im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Kein Wunder, dass auch andere Unternehmen interessiert sind. So ist der deutsche Geflügelfleischkonzern PHW, besser bekannt unter dem Namen Wiesenhof, beim Start-up Supermeat eingestiegen. Das israelische Unternehmen verfolgt einen anderen Ansatz als Impossible Foods: Das künstliche Fleisch wird erzeugt, indem tierische Muskelzellen im Labor wachsen. Doch die Idee dahinter ist dieselbe. Da wäre zum einen die Umweltverschmutzung, schließlich trägt die Viehzucht nach Angaben der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) einen Anteil von 14,5 Prozent am Ausstoß der weltweiten Treibhausgase. Hinzu kommt der starke Verbrauch von Wasser und Land durch die Haltung etwa großer Rinderherden. „Im Vergleich mit Kühen verbraucht der „Unmögliche Burger“ 95 Prozent weniger Land sowie 74 Prozent weniger Wasser und erzeugt 87 Prozent weniger Treibhausgase“, so Impossible Foods.

Fleischproduktion verdoppelt sich bis 2050

Fleisch spiele zudem eine zentrale Rolle in der Ernährung, „vor allem für die 850 Millionen Menschen, die noch immer unter Hunger leiden“, so die FAO. Bis 2050 werde sich die Fleischproduktion nahezu verdoppeln, vor allem aufgrund der wachsenden Nachfrage in Schwellenländern wie Indien und China. PHW-Chef Peter Wesjohann ist überzeugt, dass es in einigen Jahren eine große Nachfrage nach Labor-Fleisch geben wird, ähnlich wie nach veganen Fleischersatzprodukten.

Kosten und Effizienz Das Bundesernährungsministerium ist skeptisch: „Die Erzeugung von Fleisch im Labor dürfte wohl auf absehbare Zeit – auch wegen der hohen Kosten und des derzeit nicht absehbaren Energieaufwands der Produktion – keine große Verbreitung finden“, so eine Sprecherin.

Der Deutsche Bauernverband schlägt in dieselbe Kerbe: „Das System Tier ist im Moment noch viel effizienter“, sagte jüngst DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken. Dabei hat er sicher auch die Interessen der deutschen Landwirte im Blick.

Das Fleischparadies Deutschland ist selbst ein wichtiger Markt. 53Prozent der Deutschen nennen Fleisch als Lieblingsgericht – deutlich mehr als Pasta. Pro Jahr isst der Durchschnitts-Deutsche 60 Kilogramm Fleisch – doppelt so viel, wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen.

Greenpeace fordert pflanzliche Alternativen

„Labor-Fleisch ist im Moment ein großes Versprechen voller ungelöster Probleme und offener Fragen“, betont Greenpeace. Die Umweltorganisation sorgt sich um nachhaltige Herstellung, Folgen für Umwelt und Gesundheit seien noch ungeklärt. Laut Greenpeace müsse Fleischkonsum und -produktion insgesamt sinken und durch pflanzliche Alternativen ersetzt werden.

Das wäre der Weg von Impossible Foods. In den USA verkaufen schon erste Restaurants den „Unmöglichen Burger“ und im kalifornischen Oakland soll eine Fabrik monatlich 500000 Kilogramm der pflanzenbasierten Burger produzieren. Der erste Schritt zum Massenmarkt.

