Gutes Licht für alle Fälle

Von Bernhard Fleischmann

Viel Sicht, ohne geblendet zu werden – darauf kommt es an Stellen wie dem Karlsplatz (Stachus) in München an.

Etterzhausen.Licht strahlt, setzt in Szene, betont, beeindruckt. Idealerweise leuchtet künstliches Licht Objekte so aus, dass wir Menschen optimal sehen können und die Atmosphäre als stimmig und angenehm empfinden. Marco Friedrich ist ein Meister des Lichts. Der Gründer und Geschäftsführer der Li-Ex GmbH in Etterzhausen (Landkreis Regensburg) hat eine einfache Formel parat: „Gutes Licht sieht man nicht, sondern nur das, was angestrahlt wird.“

Die Leuchten sieht man kaum



Ein Beispiel dafür bietet die Unterführung am Münchner Stachus, die Li-Ex ausgerüstet hat. Dort ist die Beleuchtung der Treppen in den Handlauf integriert und strahlt nach unten ab. Die Stufen sind hell erleuchtet, aber der Passant wird nirgendwo geblendet. Die hinterleuchteten Glasverkleidungen an den Seitenwänden spenden angenehmes Licht. Wenn Friedrich Objekte illuminiert, dann glänzt, falls gewollt, stets das Objekt. Seine Leuchten beachtet man höchstens auf den zweiten Blick.

Das Portfolio der Li-Ex (LED Light Design Expert) ist nach seinen Worten einzigartig. Sie bietet LED-Leuchtmittel an, die exakt auf Maß und individuell konfiguriert werden können. Ob das Layout der Platine, die LED-Bestückung, die Wattage, das Außendesign – alles kommt aus Friedrichs Entwicklung. Vor Kurzem erweiterte er das Produktspektrum um Leuchten für Privatkunden – das sind Exemplare in standardisierten Größen, aber mit einem besonderen Innenleben. Darunter befinden sich Pendelleuchten, die beim Dimmen automatisch die Lichtfarbe verändern – je dunkler, umso wärmer. Dazu mixt die Leuchte das Licht zweier unterschiedlicher LEDs – und liefert nebenbei den Beweis, dass LED-Licht längst nicht mehr unterkühlt wirken muss. Bedient wird das Licht lediglich mit einer Handgeste: Ein Wischen über den Sensor ist der Ein-/Aus-Befehl. Verharrt die Hand, dann wird gedimmt. Einfachheit nennt Friedrich als ein entscheidendes Grundprinzip. Das gilt für die Funktion genauso wie für das Design oder die Montagefreundlichkeit. Elektriker freuten sich über die simple Installation und den Zeitgewinn.

Die Vorprodukte wie Schienen, Lampen etc. werden zum Teil nach Li-Ex-Vorgaben von Lieferanten hergestellt. In Etterzhausen werden die Leuchten endmontiert. Zehn Mitarbeiter zählt die Li-Ex, für Produktion, Büro und Vertrieb. Es sollen bald mehr Beschäftigte werden, auch ein Umzug steht bevor – wohin, das kann Friedrich noch nicht verraten.

Die Firma werde aber in der Nähe bleiben. Die Aufträge hingegen kommen schon mal weit aus der Ferne. In eine Hotelanlage in Abu Dhabi lieferte Li-Ex eine Tonne Leuchten, in Katar wird das Sieben-Sterne-Hotel Falcon-Tower von Leuchten aus dem Landkreis Regensburg angestrahlt. Wer nach München kommt, sieht Li-Ex-Beleuchtung nicht nur am Stachus, sondern gleich an der Fassade des Luxushotels Sofitel am Hauptbahnhof. In Regensburg hat Li-Ex den Salzstadel – auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt – außen Rot beleuchtet. Nun folgt die Innenausstattung (nicht in Rot).

Mehr Freiraum für Lichtideen



Der Markt für Li-Ex wird immer größer, sagt Friedrich. Lichtplaner und Architekten fragten zunehmend nach Lösungen abseits des Standards: „Sie wollen mehr Lichtideen realisieren.“ Allmählich gelte das auch für Privatleute. Das darf dann durchaus etwas kosten. Von Preisen auf Baumarkt-Niveau ist Li-Ex deutlich entfernt.

Am Ende geht es um gutes Licht. Sparen spielt kaum eine Rolle, sagt Friedrich mit Blick auf den geringeren Stromverbrauch der LED. Das sei für ein Hotel im Empfangsbereich mit 24-Stunden-Beleuchtung durchaus ein Argument. Aber wer privat die Beleuchtung für seine Wohnung plant, der solle einfach darauf achten, dass das Licht nützlich und angenehm ist. Das ist schwer genug.

