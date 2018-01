Bau Gutes Licht sieht man nicht Künstliche Beleuchtung soll für Sicht und Wohlbefinden sorgen. Wie das geht, erklären ein Biologe und die Firma Li-Ex.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Viel Sicht, ohne geblendet zu werden – darauf kommt es an Stellen wie dem Karlsplatz (Stachus) in München an. Foto: Li-Ex/Christian Strehle /asperg

Regensburg.Licht strahlt, setzt in Szene, beeinflusst die Stimmung. Ein Arzt, der operiert, braucht helles, schattenloses, kaltes Licht. Darunter kann er jedes Detail erkennen. Und er bleibt wach. Säße er stattdessen mit seiner Liebsten unter einer OP-Leuchte beim Candle-Light-Dinner, dann käme romantische Stimmung gar nicht erst auf. Hier sollte warmes Licht die Hormone für wohlige Stimmung anregen, die Helligkeit heruntergedimmt sein.

Zwischen diesen besonderen Momenten liegt der Alltag. Idealerweise leuchtet künstliches Licht Objekte so aus, dass wir optimal sehen können und die Atmosphäre als stimmig und angenehm empfinden – so wie es die Sonne tut, an deren Licht wir biologisch angepasst sind.

Je dunkler, desto wärmer



Diese Erkenntnisse setzt Marco Friedrich um. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Li-Ex GmbH in Etterzhausen (Kreis Regensburg). Friedrich entwickelt und baut Leuchten und Lichtlösungen für architektonisch komplexe Objekte wie Hotelanlagen in Abu Dhabi genauso wie für Konferenzzentren. Vor Kurzem hat er das Produktspektrum um Leuchten für Privatkunden erweitert. Darunter befinden sich Pendelleuchten, die beim Dimmen automatisch die Lichtfarbe verändern – je dunkler, desto wärmer. Sie sollen jene Eigenschaften verknüpfen, die man zum Wohlfühlen zuhause braucht. Bedient wird die Leuchte lediglich mit einer Handgeste: Ein Wischen über den Sensor ist der Ein-/Aus-Befehl. Verharrt die Hand, dann wird gedimmt.

Die Leuchte mixt das Licht zweier unterschiedlicher LEDs – und liefert den Beweis, dass LED längst nicht mehr unterkühlt wirken müssen. Sie können je nach Ausführung auch ganz warm strahlen, wie die Glühbirne.

LED sind heute Standard für elektrisches Licht. Der Name leitet sich ab aus der englischen Bezeichnung light-emitting diode, auf Deutsch Leuchtdiode.

Friedrich hat eine eigene, simple Formel parat: „Gutes Licht sieht man nicht, sondern nur das, was angestrahlt wird.“ Beim Lichtspezialisten Osram befasst sich Andreas Wojtysiak intensiv damit. Der Biologe ist Experte für Licht und Gesundheit. Er sagt: Künstliches Licht soll so nah wie möglich am natürlichen Licht bleiben. Tagsüber strahlt es von einer hellen Decke und leuchtet gut aus, verändert aber im Laufe der Stunden seinen Charakter. Morgens und abends ist das Licht wärmer, rund um den Mittag am kühlsten mit starken Blauanteilen.

Am Standort Regensburg realisiert Osram ein Projekt im Bereich des sogenannten „Human Centric Lighting“, das diese Anforderungen erfüllen soll. Die Büroleuchten ahmen den natürlichen Lichtverlauf nach: Morgens spenden sie wärmeres Licht. Denn Körper und Geist der Mitarbeiter befinden sich zu dieser Zeit in einer Phase des Hochfahrens. Zwischen dem mittleren Vormittag und Nachmittag befindet sich die aktivste Periode. Das Licht geht in diesem Rhythmus mit, ist hell und enthält viel Blau im Farbspektrum. Zum Abend hin kommt wieder mehr Wärme ins Spiel, analog zum Sonnenlicht. Läge es nicht nahe, die Mitarbeiter ständig mit Mittagslicht wach und hochaktiv zu halten? Nein, lautet die Erkenntnis bei Osram. Das würde nur kurzfristig funktionieren. Auf Dauer würde man die Menschen auslaugen.

Wojtysiak erklärt: „Tagsüber wollen wir gut sehen und Objekte erkennen können. Unser biologischer Organismus verlangt aber auch, dass das Licht ihm signalisiert, ob Tag oder Nacht ist.“

Vom elektrischen Licht waren wir gewöhnt, dass es nur An oder Aus ist. „Davon bewegen wir uns weg“, sagt Wojtysiak. Die LED mache Lichttechnik „unendlich flexibler“ als zuvor mit Glühlampe oder Halogen. Leuchtintensität, Wellenlängen, Geometrie, in all diesen Belangen habe die LED Vorteile. Hinzu komme die Möglichkeit, sie hochvariabel zu steuern. „Damit kann ich viel intelligentere Lichtlösungen verwirklichen“, sagt der Lichtexperte.

Intelligenz bei Licht bedeutet, dass es in seiner Umgebung optimal wirkt. Ein Beispiel dafür bietet die Unterführung am Münchner Stachus, die Li-Ex ausgerüstet hat. Wer in den Untergrund hinabsteigt, hat Angst vor Dunkelheit. Dazu gehört die Sorge, leicht zu stolpern oder überfallen zu werden. Dagegen hilft Licht. Li-Ex hat die Beleuchtung der Treppen in den Handlauf integriert, so dass es nach unten abstrahlt. Deswegen blendet es nicht, die Stufen sind schattenlos hell erleuchtet. Die Passanten sehen genau, wo sie hintreten. Hinzu kommen hinterleuchtete Glasverkleidungen an den Wänden, die ebenfalls blendfrei mehr Tag in die Unterführung bringen, ohne grell zu wirken.

Was die Li-Ex (LED Light Design Expert) aus der Masse der Leuchtenanbieter herausheben soll, das ist ihre Fähigkeit, stets individuelle Lösungen zu finden. Das Unternehmen bietet LED-Leuchtmittel an, die exakt auf Maß und individuell konfiguriert werden können. Ob das Layout der Platine, die LED-Bestückung, das Außendesign – alles kommt aus Friedrichs Entwicklung. Vorprodukte wie Schienen, Lampen etc. werden zum Teil von Lieferanten hergestellt. In Etterzhausen werden die Leuchten endmontiert. Noch – denn Li-Ex wächst und wird umziehen. Die Firma werde in der Nähe bleiben.

Die Aufträge hingegen kommen schon mal von weit aus der Ferne. In eine Hotelanlage in Abu Dhabi lieferte Li-Ex eine Tonne Leuchten, in Katar wird das Sieben-Sterne-Hotel Falcon-Tower von Leuchten aus dem Landkreis Regensburg angestrahlt. In München sieht man Li-Ex-Beleuchtung auch an der Fassade des Luxushotels Sofitel am Hauptbahnhof. In Regensburg hat Li-Ex unter anderem den Salzstadel – auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt – außen Rot beleuchtet. Nun folgt die Innenausstattung (nicht in Rot).

Ein ehemaliger Osram-Entwickler Marco Friedrich Er hat die Firma Li-Ex im Jahr 2004 gegründet. Zuvor war er als Ingenieur bei Osram tätig und hat in einem Team die ersten LED-Module des Unternehmens mit entwickelt.

Die Firma Heute verfügt Li-Ex über einen üppigen Baukasten, das Leuchten aller möglicher Konfigurationen ermöglicht. Es sind zehn Mitarbeiter beschäftigt – Tendenz steigend.

Der Markt für Li-Ex wird immer größer, sagt Friedrich. Lichtplaner und Architekten fragten zunehmend nach Lösungen abseits des Standards: „Sie wollen mehr Lichtideen realisieren.“ Allmählich gelte das auch für Privatleute. Das darf dann durchaus etwas kosten. Von Preisen auf Baumarkt-Niveau ist Li-Ex weit entfernt. Eine 1,50-Meter-Leuchte mit Dimm-Lichtfarbe-Funktion reißt locker die 1000-Euro-Schwelle.

Gutes Gefühl mit gutem Licht



Für Wojtysiak ergibt das Sinn. Man mag solche Leuchten als Luxus empfinden. Aber sie förderten das Wohlbefinden der Bewohner. „Es ist halt die Frage: Was ist mir wichtig?“ Wer sich in gutem Licht aufhalte, sei leistungsfähiger und fühle sich besser. Sparen spielt kaum eine Rolle, sagt Friedrich zum geringeren Stromverbrauch der LED. Das sei für ein Hotel im Empfangsbereich mit 24-Stunden-Beleuchtung ein Argument. Wer privat die Beleuchtung seiner Wohnung plant, der solle einfach beachten, dass das Licht nützlich und angenehm ist. Das ist schwer genug.

Wojtysiak rät Endverbrauchern, sich bei ihren Privaträumen zunächst klar zu machen, was dort geschieht. Im Schlafraum ist warmes, gut zu dimmendes Licht gefragt. In Räumen mit hoher Tagaktivität komme es zum Beispiel darauf an, auch weit vom Fenster entfernte Ecken gut auszuleuchten. Das funktioniere kaum mit nur einer Leuchte. Deshalb könnten Wandleuchten mit wärmerem Licht eine eher kühle Deckenleuchte gut ergänzen. „Da brauche ich unterschiedliche Leuchten für verschiedene Zwecke.“

