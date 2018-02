Bayern IG Metall Regensburg startet Warnstreiks Die IG Metall Regensburg hat für heute in insgesamt acht Betrieben ganztätige Warnstreiks angekündigt.

Auch in Ostbayern beteiligen sich Betriebe an den ganztägigen Warnstreiks der IG Metall.

Regensburg.Die Welle der ganztätigen Warnstreiks erreicht ab heute auch die Oberpfalz und Niederbayern. Die IG Metall Regensburg ruft ab heute anlässlich der Streiks in der Metall- und Elektroindustrie die Beschäftigten in acht Betrieben zur Teilnahme auf. An diesen beteiligen sich BMW Wackersdorf und Regensburg, Mahle Behr, Schnellecke Wackersdorf, BLG Wackersdorf, Webasto Regensburg, Rhenus Regensburg sowie die Afg Regensburg.

Wie IG Metall mitteilt, haben sich die Beschäftigten in allen Betrieben mit „überwältigender Mehrheit“ für die ganztägigen Warnstreiks ausgesprochen. „ Die ganztägigen Warnstreiks haben die Arbeitgeber selbst zu verantworten, weil sie den Abbruch der Verhandlungen provoziert haben“, wird Jürgen Scholz in einer Pressemitteilung zitiert. Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Regensburg erklärt darin weiter: „Wir werden damit jetzt den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, mit der IG Metall eine Einigung zu suchen. Die überwältigende Zustimmung bei den Mitgliedervoten unterstreicht nach der bisher höchsten Beteiligung bei den Warnstreiks ein weiteres Mal, dass die Beschäftigten bereit sind, für ihre Forderungen nach mehr Geld und mehr Zeit zu kämpfen.“

Außerdem wird Scholz heute um 14.15 Uhr bei einer Kundgebung vor den Toren von Mahle Behr in Neustadt sprechen. Dort beginnen die Streiks heute ab 14 Uhr. Der offizielle Auftakt der Warnstreiks findet morgen um 14.30 Uhr bei BMW Regensburg statt. An diesem Samstag wird außerdem der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Jürgen Wechsler, zu einer Abschlusskundgebung erwartet.

