Lebensmittel Kritik an Lockrufen der Süßwarenbranche Viele Produkte der Süßwarenindustrie sprechen gezielt Kinder an. Experten sehen hier Gesundheitsrisiken.

Von Yuriko Wahl-Immel, dpa

Mail an die Redaktion Kinder reagieren stark auf Werbung, die sich auf sie ausrichtet – mit Pralinen in Tierform, Lollis mit Tattoos oder Dracula-Fruchtgummi, hier bei der Süßwarenmesse in Köln. Foto: Henning Kaiser/dpa

Köln.Für die Süßwarenbranche ist es kein Zuckerschlecken. Der Inlandsmarkt gilt als gesättigt, das Exportgeschäft war 2017 erstmals leicht rückläufig. Der Verbraucher wird gesundheits- und wertebewusster. Die Industrie habe auf ein „Riesen-Wunschkonzert“ zu reagieren, erklärt Bastian Fassin vom Bundesverband der Süßwarenindustrie (BDSI) zum Start der weltgrößten Süßwarenmesse ISM 2018 an diesem Sonntag in Köln. „Das Angebot wird immer differenzierter und breiter.“ Gesundheitsexperten haben jedoch Bedenken: „Lockrufe“ an Kinder hätten deutlich zugenommen.

„Es steht außer Frage, dass sich Verbraucher darüber bewusst sind, dass Süßigkeiten Zucker, Fett und Farbstoffe enthalten können. Beim Kauf wird die Ratio allerdings häufig durch die Gefühle übertrumpft.“ Rudolf Esch, Markenforscher



„Die Süßwarenindustrie gehört zu den Top Ten der Werbetreibenden in Deutschland“, sagt Franz-Rudolf Esch, Direktor des Instituts für Marken- und Kommunikationsforschung an der EBS Business School. Ohne „Produktdehnungen“, neue Geschmacksvarianten und Innovationen könnten die Hersteller nicht überleben. Grundsätzlich gelte: „Die Flop-Quote bei Neuprodukten im Konsumgüterbereich liegt bei über 70 Prozent. Die Hälfte der Produkte ist nach einem Jahr schon nicht mehr im Regal.“ Bei Süßwaren sind manche Verbraucher nach Einschätzung von Esch noch dazu „hybrid“ veranlagt – also gesundheitsorientiert und zugleich offen fürs Naschen. „Es steht außer Frage, dass sich Verbraucher darüber bewusst sind, dass Süßigkeiten Zucker, Fett und Farbstoffe enthalten können. Beim Kauf wird die Ratio allerdings häufig durch die Gefühle übertrumpft.“

Direkte Ansprache von Kindern

Dass viele Produkte und Marken ganz gezielt Kinder ansprechen, überrasche ihn nicht. „Zum einen können sie von ihrem Taschengeld selbst Produkte kaufen, zum anderen sind sie zentrale Beeinflusser von Kaufentscheidungen, und zum Dritten sind es die Kunden von morgen.“ Der Wissenschaftler Tobias Effertz sieht hier gesundheitliche Risiken. Sehr viele Süßwaren richteten sich an Kindern aus, „auch das Marketing spricht vornehmlich Kinder an“, sagt der Experte vom Institut für Recht der Wirtschaft der Hamburger Uni.

Kinder würden häufiger und drastischer von Werbung angesprochen, kritisiert Effertz, der dazu im Auftrag des AOK-Bundesverbands eine Studie erarbeitet hat. Beispiele: „Auf der Produktseite spricht eine Zeichentrickfigur die Kinder direkt an, alles ist bunt, es gibt Musik, ein Gewinnspiel. Oder: Eine Comicfigur beißt in den Schokoriegel, es blitzt in ihren Augen, und sie verwandelt sich in Supermann.“ Wenn Kinder solche Beiträge „Liken“ und Teilen, profitierten Unternehmen noch zusätzlich. Dass Süßwaren ein hohes Gewicht bei Jung und Alt haben, spiegelt die Statistik wider: Pro Kopf nahmen Verbraucher laut Verbandsangaben 2017 geschätzte 31 Kilogramm an Süßwaren, Knabberartikeln und Markeneis zu sich. Unter allen verzehrten Lebensmitteln – 670 Kilo pro Person insgesamt – machten Schokolade, Fruchtgummi, Chips etc. damit rund 5 Prozent aus.

Freiwllige Selbstverpflichtung

Fassin zufolge beteiligen sich die meisten Süßwarenhersteller an einer freiwilligen Selbstverpflichtung, keine Werbung für Kinder unter zwölf Jahren zu machen. Effertz hält dagegen: „Die Hersteller spielen die ganze Klaviatur der Werbemittel durch. Primärziel von Anbietern auch ungesunder Lebensmittel ist Umsatzmaximierung.“ Kinder seien dabei stark im Fokus – aber noch nicht in der Lage, das alles richtig einzuordnen. „Es wäre fairer, die Werbung an die Eltern zu richten. Kinder-Marketing muss verboten werden.“

Es geht auch gesünder und nachhaltiger Manche Unternehmen senken inzwischen den Zuckeranteil, setzen auf nachhaltigen Anbau und fairen Handel oder produzieren Allergiker-geeignet, beobachtet der Markenforscher Franz-Rudolf Esch. Das ist auf der diesjährigen ISM 2018 zu spüren.

Bei der weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks gehört laktosefreier Schokolade, veganen Fruchtriegeln, fettreduziert-getrockneten Ananas-Curry-Chips, gelatinefreier Fruchtgummi oder gebrannten Mandeln ohne Zucker die Bühne. (dpa)