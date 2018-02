Finanzen Kurssturz: Was Anleger wissen müssen Ein regelrechter Ausverkauf an der Wall Street zieht andere Börse mit nach unten. Wie groß ist die Tragweite?

Von Friederike Marx, dpa

Die Wall Street erlebte am Montag einen Kurssturz.

Was ist am Montag an der New Yorker Börse passiert?

Drei Uhr nachmittags Ortszeit, New York, es herrscht Ausnahmezustand an der Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones verliert am Montag in der Spitze fast 1600 Punkte – soviel wie nie zuvor an einem Tag. Am Ende geht es glimpflicher aus, der Dow schließt mit 1100 Punkten im Minus, was einem Rückgang um 4,6 Prozent entspricht. „Das, was heute passiert, darf als Crash bezeichnet werden“, sagt Experte Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners. Auch in Deutschland geht es an den Börsen abwärts. Die Panik bleibt hier zwar aus, aber die Unruhe ist groß.

Warum flüchten Anleger in Scharen aus Aktien?

Die Sorge geht um, dass die Zinsen schneller steigen könnten als erwartet. Die Geldschwemme und Niedrigzinsen der Notenbanken halten die Anleger seit Jahren bei Laune, während traditionelle Sparer darunter leiden. Investoren müssen das viele Geld jedoch auch irgendwo anlegen. Da die Zinsen im Keller sind, herrscht Anlagenotstand. Investoren setzen daher verstärkt auf Aktien. Steigende Zinsen machen Anleihen von Staaten und Unternehmen gegenüber Aktien dagegen attraktiver. Zudem können steigende Zinsen die Konjunkturentwicklung dämpfen. „Es gab keinen Anlass, aber viele Ursachen. Zu stark steigende Zinsen wären nicht gut für Börse und Konjunktur“, so Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater.

Welche Politik verfolgen die großen Notenbanken?

Die US-Notenbank Fed erhöht schrittweise seit geraumer Zeit die Zinsen. Mit weiteren Schritten unter dem neuen Notenbankchef Jerome Powell wird in diesem Jahr gerechnet. Investoren befürchten aber, dass die Konjunktur der weltgrößten Volkswirtschaft – auch befeuert durch die milliardenschwere Steuerreform von US-Präsident Donald Trump – heiß laufen könnte. Die Folge: Die Inflation könnte schneller und heftiger steigen als erwartet. Das würde die Fed zwingen, die Leitzinsen schneller als bisher geplant zu erhöhen, um die Preissteigerung zu dämpfen. Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank weist darauf hin, dass der jüngste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung einen überraschend starken Lohnanstieg ausweist.

Steht eine baldige Zinswende auch im Euroraum an?

Das ist unwahrscheinlich. EZB-Präsident Mario Draghi dämpfte jüngst Hoffnungen von Sparern auf bald höhere Zinsen. Denn obwohl die Wirtschaft im Euroraum inzwischen robust wächst, hinkt die Inflation hinterher. Im Januar waren die Verbraucherpreise im gemeinsamen Währungsraum um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig eine Teuerung von knapp zwei Prozent an. Erst dann sieht die Notenbank die Preisstabilität als gewährleistet an.

Wie geht es nun an den Finanzmärkten weiter?

Beobachter rechnen vorerst nicht mit einem langanhaltenden Absturz an den Börsen. „Korrektur ja, Crash und Bärenmarkt nein“, ist Ökonom Kater zuversichtlich. „Die Korrektur muss morgen nicht gleich wieder vorbei sein, sie wird aber wieder Käufer anlocken, die vorher aus dem Markt ausgestiegen waren.“ Experten der Berenberg Bank sehen die Finanzmärkte auf dem Weg zur Normalisierung. Der Kurseinbruch sei bislang nicht mehr als eine Korrektur nach der Übertreibung der vergangenen Monate.

