Internet Medienhäuser im Facebook-Dilemma Verlage nutzen Facebook, um mit ihren Lesern im Kontakt zu bleiben. Doch das Netzwerk plant unschöne Neuerungen.

Von Christian Kucznierz

Merken

Mail an die Redaktion Facebook ist für viele wichtig – auch für Medienhäuser. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Für viele ist es einer der ersten Handgriffe am Morgen: Facebook checken. Was machen meine Freunde, was gibt es Neues in der Welt? Gerade bei der letzten Frage blieben am Freitagvormittag die Antworten aus: Nachrichtenseiten konnten ihre Inhalte nicht auf der Plattform platzieren – und die Nutzer konnten dementsprechend die Einträge nicht lesen. Auch die Mittelbayerische war von diesem Problem betroffen. Vorübergehend, aber der Schreck saß tief – auch bei uns. Facebook hat betont, dass es sich bei dem Vorfall vom Freitag um einen technischen Defekt gehandelt haben soll. Dennoch passt das Szenario ins Bild.

Am 12. Januar hatte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg angekündigt, dass das Netzwerk seine Algorithmen anpassen wird, um damit, wie er es ausdrückte, die Nutzererfahrung wieder mehr zu personalisieren. Zu viele Inhalte, die von Unternehmen – und eben auch von Medienunternehmen – in die Timelines der Nutzer eingespielt wurden, hätten den eigentlichen Sinn von Facebook in den Hintergrund treten lassen: den Kontakt zu Menschen, zu Freunden, zu Gleichgesinnten.

Dahinter steckt natürlich auch die Kritik an Facebooks Umgang mit Hasskommentaren und Fake News. Nicht nur im US-Präsidentschaftswahlkampf hatte sich gezeigt, wie sich die Meinung der Nutzer über die gezielte Des- oder Falschinformation beeinflussen lässt. Aber auch wir erleben immer wieder, wie Diskussionen über Nachrichten eskalieren können. Wer es positiv sehen möchte, konnte Zuckerbergs Ankündigung als Versuch sehen, dem Einhalt zu gebieten. Wir Medienhäuser sehen das skeptischer.

Unser Video zeigt Ihnen, wie Sie auch künftig keine Neuigkeiten verpassen:

Facebook ist für uns einer der wichtigsten Kanäle geworden, um unsere Nachrichten und Geschichten schnell einer großen Zahl von Menschen zukommen zu lassen. Facebook ist auch ein Weg, mit unseren Lesern in Kontakt zu treten – und für sie, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Allerdings haben sich alle Medienunternehmen auf diesem Weg in eine Abhängigkeit von einem Unternehmen gegeben, das nicht zum Selbstzweck existiert. Eine Veränderung der Richtlinien, nach denen Facebook Inhalte an seine Nutzer ausspielt, hat also direkte Folgen für uns – und für unsere Leser und Follower auf Facebook.

Kein Wunder also, dass auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die Facebook-Pläne kritisierte. DJV-Sprecher Hendrik Zörner sagte, dort halte man die Pläne für problematisch. „Facebook ist als Kommunikationsmedium von hohem Stellenwert und hoher Bedeutung. Aber das eigene Kommunikationsspektrum auf den Gute-Laune-Bär zu reduzieren, geht an der Bedeutung von Facebook und der Kommunikation von Menschen schlechthin vorbei.“ Der US-Medienforscher Jeff Jarvis sieht die Rolle des Netzwerks darin, eine informierte Öffentlichkeit zu schaffen und Polarisierung durch Kommunikation abzubauen. Diesem Zweck laufe eine Reduzierung des Nachrichtenangebots möglicherweise zuwider, wie er als Reaktion auf Zuckerbergs Ankündigung schrieb.

Seit Freitagmittag ist der angebliche technische Fehler nun behoben.

Die gute Nachricht: Es gibt Wege, abonnierte Seiten wie die der Mittelbayerischen immer im Vordergrund zu halten. Hier erklären wir, wie es geht!

Die Mittelbayerische bei Facebook: www.facebook.com/mittelbayerische

Neu: Mittelbayerische Video bei Facebook: www.facebook.com/mittelbayerischevideo

Die Mittelbayerische Schwandorf bei Facebook: www.facebook.com/schwandorf.mz

Die Mittelbayerische Kelheim bei Facebook: www.facebook.com/kelheim.mz

Das Neumarkter Tagblatt bei Facebook: www.facebook.com/tagblatt.mz

Das Bayerwald Echo bei Facebook: www.facebook.com/echo.mz