Tarife Metall-Tarifverhandlungen abgebrochen Diesmal hätte es klappen sollen mit dem Tarifabschluss in der Metall- und Elektrobranche. Jetzt droht ein 24-Stunden-Streik.

Unterhändler: Stefan Wolf (l.), Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, und Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg. Foto: Sebastian Gollnow

Stuttgart.Bei den Verhandlungen im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie machte sich vorsichtiger Optimismus breit. Es sei ein gutes Zeichen, dass nach fast zwölf Stunden immer noch verhandelt werde, bestätigten Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern am frühen Morgen. Doch dann kam am Vormittag das Ende. Laut Südwestmetall-Chef Stefan Wolf sind die Gespräche in Stuttgart ohne Ergebnis abgebrochen worden.

Die Tatsache, dass alle wichtigen Funktionäre und Spitzenvertreter der beiden Verbände IG Metall und Gesamtmetall vor Ort waren, galt als Indiz, dass es diesmal mit einem Abschluss klappen könnte.

Die IG Metall ruft die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie nach dem Abbruch erstmals zu 24-Stunden-Warnstreiks auf. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand der Gewerkschaft am Samstag nach dem Abbruch der Verhandlungen gefasst, sagte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann in Stuttgart. Diese Warnstreiks könnten nach Abstimmungen der Beschäftigten von kommendem Mittwoch bis Freitag in bundesweit mehr als 250 Betrieben stattfinden. Zugleich sollen Urabstimmungen über Flächenstreiks vorbereitet werden, hieß es in einer Mitteilung.

Arbeitgeber lehnen Zuschuss ab

Bei den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen schien es vor allem um den umstrittenen „Zuschuss“ zu gehen: Die IG Metall hatte gefordert, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit für die Dauer von bis zu zwei Jahren auf 28 Wochenstunden reduzieren können. Einige Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollen dabei zusätzlich einen Zuschuss für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber strikt ablehnen. Mittlerweile soll zu dem Zuschussmodell ein Alternativvorschlag auf dem Tisch liegen, der intensiv diskutiert wird.

Die Verhandlungsführer und ihre jeweils fünf Mitstreiter befanden sich dabei nicht im Dauergespräch miteinander. Vielmehr ziehen sie sich immer wieder zurück, um sich mit ihren Verhandlungskommissionen und Chefs der Dachverbände zu beraten und abzustimmen. Der IG-Metall-Vorstand hat den Verhandlungsteams eine Frist bis Samstagmittag gesetzt, um zu einem belastbaren Ergebnis zu kommen.

Wird keine Einigung erzielt, will die Gewerkschaft umgehend über eintägige Warnstreiks entscheiden, die bereits in der kommenden Woche beginnen würden. Es ist die fünfte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifstreit; noch am Mittwoch hatten die beiden Parteien ihre Verhandlungen abgebrochen, weil sie keine Einigung erzielen konnten.

