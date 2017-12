Digital Mit einem Fingertipp zur MZ-Seite Das Logo auf dem Homescreen des Smartphones erspart dem User viel Zeit. Erfahren Sie, wie Sie ein Icon einrichten.

Von Simone Grebler

Mail an die Redaktion Mit wenigen Klicks landet das Mittelbayerische-Logo auf dem Homescreen. Screenshot: Grebler

Regensburg.Wer unterwegs aktuelle Nachrichten aus der Region sucht, tippt in seinem Smartphone normalerweise im Browser www.mittelbayerische.de ein und gelangt so zum gesamten Web-Angebot der Mittelbayerischen Zeitung. Da das Eintippen jedoch umständlich ist und auch einige Zeit dauert, kann man sich den MZ-Button ähnlich wie eine App auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Eine Verknüpfung zur Startseite der Mittelbayerischen Zeitung lässt sich mit nur wenigen Klicks auf dem Bildschirm des Smartphones hinterlegen. Wie das geht? Ganz einfach! Hier die Anleitung für iPhone- und Android-Nutzer: Zuerst wie gewohnt den Browser starten und die Seite www.mittelbayerische.de öffnen. Beim Safari-Browser von iPhone klicken Nutzer dann das Symbol mit dem Pfeil nach oben am unteren Bildschirmrand. Auf das Symbol „Zum Home-Bildschirm“ drücken, dann noch einen Wunschnamen vergeben, zum Beispiel „MZ“ oder „Mittelbayerische“ und auf Hinzufügen klicken. Schon erscheint das Logo des Medienhauses auf dem Homebildschirm. Auch iPad-User, die gerne die mobile Seite zu Hause auf dem Sofa durchscrollen und lesen, können sich so ein Lesezeichen auf dem Bildschirm speichern.

Sehen Sie hier das Erklärvideo:

Auch für Android-Nutzer eine einfache Sache

Bei Android-Nutzern funktioniert das Anlegen der Verknüpfung ebenso einfach und intuitiv. Nach dem Öffnen der MZ-Startseite im Browser, zum Beispiel Google Chrome, müssen die drei kleinen Punkte am oberen rechten Rand angetippt werden. Es öffnet sich eine Randspalte – in dieser klicken Sie auf „Zum Startbildschirm“ und vergeben einen Wunschnamen für die Verknüpfung. Nun ist die Startseite der Mittelbayerischen Zeitung in Form des Logos auf ihrem Starbildschirm.

Natürlich kann jede beliebige Seite, zum Beispiel auch die regionalen Seiten der Mittelbayerischen wie www.mittelbayerische.de/regensburg auf diese Weise angelegt werden.

