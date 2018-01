Tarife Streiks der Metaller in Ostbayern Die Oberpfalz ist am Mittwoch ein Schwerpunkt im Tarifkampf. In Regensburg sind Siemens und Continental betroffen.

Merken

Mail an die Redaktion Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und für alle 3,9 Millionen Beschäftigten die Option, ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden absenken zu können. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

München.Mit Warnstreiks in 48 Unternehmen will die IG Metall in Bayern den Druck im Tarifkampf am heutigen Mittwoch erhöhen. Regionale Schwerpunkte seien München, Augsburg, Passau und die Oberpfalz, teilte die Gewerkschaft mit. So werden Mitarbeiter der Maschinenfabrik Reinhausen am Standort Regensburg und am Standort Haslbach die Arbeit niederlegen. Auch Continental in Regensburg ist betroffen, die Mitarbeiter streiken dort gemeinsam mit Siemens-Mitarbeitern in Regensburg. Der Siemens-Standort Cham wird ebenfalls bestreikt werden. Darüber hinaus werden Siemens-Mitarbeiter in Kemnath und Amberg die Arbeit niederlegen.

Zu den betroffenen Unternehmen gehören in Bayern außerdem der Panzerbauer Kraus Maffei Wegmann, der Rosenheimer Antennenhersteller Kathrein, der Airbus-Zulieferer Aerotec, der Lampenhersteller Ledvance und die Industrie- und Autozulieferer Schaeffler, Leoni und Bosch-Rexroth.

Bereits am Dienstag hatten 6000 Metaller in Bayern die Arbeit niedergelegt. In der Oberpfalz waren das Benteler-Werk in Schwandorf und die Firma Läpple in Teublitz betroffen. Der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler sagte: „Wir werden jetzt von Tag zu Tag die Warnstreikbeteiligung in Bayern steigern. Die Beschäftigten in anderen Betrieben scharren schon mit den Hufen.“

Die dritte Verhandlungsrunde für die 3,9 Millionen Metaller in Deutschland beginnt am Donnerstag in Böblingen bei Stuttgart. Die bayerischen Tarifparteien verhandeln am nächsten Montag in Nürnberg.

Lesen Sie auch einen Kommentar zur Tarifrunde:

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn und das Recht für jeden Beschäftigten, seine Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang von 35 auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen, mit teilweisem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung für drei Monate, danach zwei Prozent mehr Lohn angeboten. Außerdem wollen sie die Arbeitszeit verlängern können.

In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie arbeiten rund 835 000 Beschäftigte, davon allerdings nur 475 000 in tarifgebundenen Betrieben. (dpa/ct)

Mehr Wirtschaftsnachrichten lesen Sie hier!