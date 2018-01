Braunkohle Tagebau schluckt „Schumi-Kartbahn“ Weil kein Alternativstandort gefunden wurde, steht der Erftlandring vor dem Aus. Er liegt im Gebiet des Tagebaus Hambach.

Mail an die Redaktion Die berühmte Kartbahn, auf der Schumacher-Brüder ihre Karriere begonnen haben, fällt dem Braunkohletagebau Hambach zum Opfer. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Kerpen.Die berühmte Kartbahn in Kerpen, auf der die Ex-Formel 1-Piloten Michael und Ralf Schumacher ihre Karriere begonnen haben, fällt dem Braunkohletagebau Hambach zum Opfer. Nachdem kein Alternativstandort gefunden wurde, laufe jetzt alles auf ein ersatzloses Aus für die Bahn hinaus, sagte ein Sprecher des Tagebaubetreibers RWE Power am Mittwoch: „Jetzt geht es um den Kauf des Geländes und um die Terminierung der Übergabe der Rennstrecke an uns.“ Der „Express“ hatte zuerst berichtet. Der sogenannte Erftlandring habe schon bei der Genehmigung des Tagebaus 1977 innerhalb der Abbaugrenzen gelegen. „Es war klar, irgendwann kommt der Tagebau. Man hat ja auch jahrelang nach einem neuen Standort gesucht“, sagte der Sprecher. Die Stadt Kerpen erklärte, dass alle bisherigen Möglichkeiten geprüft worden seien, aber ohne Erfolg.

