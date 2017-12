Aussenanischt Umtausch ohne Streit hinbekommen Wenn das Geschenk nicht passt, beginnt der Ärger manchmal erst richtig. Experten können weiterhelfen.

Von Felix Braun, Vorstand der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle am Zentrum für Schlichtung e.V.

Regensburg.Nicht nur die Enttäuschung über ein doppeltes oder unpassendes Geschenk, sondern auch der Streit über den Umtausch sind ein Ärgernis – nicht nur auf Verbraucher-, sondern auch auf Verkäuferseite. In solchen Fällen vermittelt die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle.

Im Weihnachtsgeschäft herrscht große Hektik, da kann es passieren, dass es zu Missverständnissen kommt. Zudem kann es zu Verwirrung in rechtlicher Hinsicht kommen, zum Beispiel bezogen auf die Rückgabe des Geschenks. Das aus dem Online-Handel bekannte 14-tägige Widerrufsrecht gilt nicht automatisch beim Kauf im Laden, sondern nur, wenn ein Umtauschrecht vereinbart wurde. Ein Schlichtungsverfahren schafft bei solchen Problemen Abhilfe. Ein unparteiischer Streitmittler prüft die objektive Rechtslage und erarbeitet einen Schlichtungsvorschlag. So werden Verbraucher auf der einen Seite, sowie Unternehmen auf der anderen Seite auf Augenhöhe gebracht.

In Deutschland gibt es branchenspezifische Verbraucherschlichtungsstellen und eine allgemeine, die schlichtet, wenn es für einen Vertrag oder ein Produkt keine spezielle gibt. Die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle steht zum Beispiel für Streitigkeiten aus dem Warenkauf zur Verfügung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geschenke aus dem Internetshop oder aus dem Einzelhandel vor Ort kommen. Ob ein Unternehmen an dem freiwilligen Verfahren teilnimmt, können Verbraucher oft bereits durch einen Blick in die Geschäftsbedingungen oder das Impressum der Internetseite erkennen. Doch auch wenn hier nichts steht oder keine Teilnahmebereitschaft signalisiert wird, kann es sich lohnen, das Unternehmen darauf anzusprechen.

Umgekehrt können auch Unternehmen aktiv auf diese Möglichkeit hinweisen, falls sie merken, dass die Kommunikation im Beschwerdefall stockt oder sie selbst eine rechtliche Aufarbeitung wünschen.

Die Teilnahme am Schlichtungsverfahren hat für beide Seiten klare Vorteile: Bei verfahrenen Konflikten kann durch Schlichtung verhindert werden, dass verhärtete Fronten entstehen. Kunden wird signalisiert, dass das Problem ernst genommen wird und dass der Händler zu einer rechtlichen Überprüfung bereit ist.

