Fussball 0:0, 1:1, 0:0, 3:3: Remis-Serie zwischen Bayern und Leipzig Die aktuelle Remis-Serie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga geht weiter.

Mail an die Redaktion Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

München.Das 3:3 im Topspiel am Samstag in München war das vierte Unentschieden nacheinander. Beim fünften Gastspiel in München trafen die Leipziger zudem erstmals.