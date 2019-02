Fussball 0:6 in Paderborn: Nächste Blamage für Fürth in 2. Liga Die Talfahrt der SpVgg Greuther Fürth in der 2.

Merken

Mail an die Redaktion Paderborns Babacar Gueye (l.) schießt den Ball vorbei an Sascha Burchert von Fürth und trifft zum 4:0. Foto: Guido Kirchner

Paderborn.Fußball-Bundesliga setzt sich fort. Am Samstag verloren die Franken deutlich mit 0:6 (0:3) beim SC Paderborn und warten nun bereits seit dem 14. Spieltag auf einen Sieg. Außerdem ist Fürth seit sechs Partien torlos. Phillip Klement (11. Minute/Foulelfmeter), Bernard Tekpetey (19.), Sven Michel (28./79.), Babacar Gueye (65.) und Kai Pröger (69.) trafen für den Aufsteiger.

Aber das 1:0 durch Klement war nicht unumstritten: Torwart Sascha Burchert soll SC-Angreifer Tekpetey zu Fall gebracht haben. Schiedsrichter Alexander Sather hielt trotz aller Fürther Proteste an seiner Entscheidung fest. Noch vor der Pause sorgten Tekpetey und Michel mit ihren Toren gegen schwache Fürther für die Entscheidung. Ein Aufbäumen der Gäste war über 90 Minuten nicht zu erkennen, stattdessen erhöhten Gueye, Pröger und erneut Michel sogar auf 6:0.

Nach einem starken Saisonstart erlebten die Fürther damit einen weiteren herben Rückschlag: Die jüngsten sechs Partien endeten 0:4 (in Köln), 0:5 (gegen Aue), 0:2 (in St. Pauli), 0:0 (in Sandhausen), 0:1 (gegen Ingolstadt) und nun sogar 0:6 in Paderborn.