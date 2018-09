Fussball

1. FC Heidenheim gegen Fürth mit Abwehrspieler Wittek

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim kann im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder auf Abwehrspieler Mathias Wittek setzen. Der 29-Jährige wird nach seiner Bänderverletzung zumindest erstmals seit dem ersten Spieltag wieder im Kader des FCH stehen, wie Trainer Frank Schmidt am Freitag sagte. „Jetzt wollen wir endlich den ersten Heimsieg holen. Aber wir wissen, dass Fürth gut drauf ist“, sagte Schmidt über den Tabellenzweiten. Die Fürther sind in dieser Saison noch ohne Niederlage.