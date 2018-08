Fussball 1. FC Magdeburg leiht Ingolstädter Verteidiger Brégerie

Merken

Mail an die Redaktion Ingolstadts ehemaliger Spieler Romain Brégerie spielt den Ball. Foto: Marius Becker/Archiv

Magdeburg.Der 1. FC Magdeburg hat einen weiteren Abwehrspieler verpflichtet. Zwei Tage nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt hat der Zweitliga-Aufsteiger Romain Brégerie von den Bayern ausgeliehen. Der 32-jährige Franzose wechselt für eine Saison an die Elbe. Das teilte der FCM am Montag mit. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger spielte früher für Girondins Bordeaux, FC Sete, FC Metz und LB Chateauroux in der Ligue 1 und 2. In Deutschland absolvierte Brégerie für die SG Dynamo Dresden, den SV Darmstadt 98 und den FC Ingolstadt 130 Partien in der 2. Bundesliga, 39 Spiele in der 1. Bundesliga und erzielte insgesamt 14 Treffer. Sein Vertrag in Ingolstadt läuft noch bis 2020.