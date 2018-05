Fussball 1. FC Nürnberg beginnt am 3. Juli Vorbereitung

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Trainer Michael Köllner (r) jubelt neben seinem Spieler Hanno Behrens nach Spielende auf der Haupttribüne. Foto: Daniel Karmann

Nürnberg.Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Nürnberg nimmt am 3. Juli (15.00 Uhr) mit dem ersten öffentlichen Training die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Dies teilte der fränkische Fußball-Traditionsverein am Montag mit. Dreieinhalb Wochen später absolviert die Mannschaft von Trainer Michael Köllner wie schon im Vorjahr in Südtirol ein Trainingslager: In Natz-Schabs bereitet sich die Mannschaft vom 27. Juli bis 5. August vor.