Fussball 1. FC Nürnberg freut sich auf Heimspiel vor Fans Nach über einem halben Jahr darf der 1.

Mail an die Redaktion Robert Klauß steht vor Spielbeginn auf dem Platz. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr) erstmals wieder ein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga vor Zuschauern bestreiten. Bis zu 9700 Fans dürfen nach den Lockerungen in der Corona-Krise gegen den SV Sandhausen ins Max-Morlock-Stadion. „Die Vorfreude ist groß, nicht nur bei mir. Erstmals sind wieder unsere Fans da“, sagte Nürnbergs Trainer Robert Klauß. Der 35-Jährige erwartet „ein Gänsehautgefühl“.

Nach dem 1:1 zum Saisonauftakt in Regensburg sollen die „Club“-Fans auch gleich etwas zu feiern haben. Natürlich sei es der Anspruch, gegen Sandhausen zu gewinnen, sagte Klauß. Sandhausen war mit einem 3:2 gegen Darmstadt 98 erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet.