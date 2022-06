Vorbereitung 1. FC Nürnberg gewinnt erstes Testspiel in Aschaffenburg

Der 1. FC Nürnberg hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison gewonnen. Der „Club“ siegte am Samstag beim Fußball-Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg mit 2:0 (1:0). Bei hochsommerlichen Temperaturen traf Angreifer Leonardo Vonic nach einem Spielzug über die linke Seite in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0 für die Gäste.

dpa