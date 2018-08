Fussball 1. FC Nürnberg gibt Bundesliga-Comeback Nach 1568 Tagen kehrt der 1. FC Nürnberg heute auf die Bühne Fußball-Bundesliga zurück. Der „Club“ muss zum Saisonauftakt in Berlin gegen Hertha BSC antreten. „Der Ruhmreiche fährt zur Alten Dame“, betitelte Trainer Michael Köllner die Partie der beiden Traditionsvereine. Der ruhmreiche neunmalige Meister aus Nürnberg will sich positiv in Deutschlands Top-Liga zurückmelden. „Die Freude ist groß, bei der Mannschaft und bei mir. Es kann losgehen. Wir sind gut vorbereitet“, sagte der 48-jährige Köllner, für den es seine Erstliga-Premiere ist.

Mail an die Redaktion Trainer Michael Köllner von Nürnberg bejubelt den Sieg. Foto: Patrick Seeger/Archiv

München.In sein achtes Bundesligajahr nacheinander startet der FC Augsburg. Die Schwaben müssen am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf antreten. Erstes FCA-Ziel ist wie in der vergangenen Spielzeiten der Verbleib in der Bundesliga. „Wir wollen es dieses Jahr sehr früh schaffen, die 38, 40 Punkte zu holen, die man für den Klassenerhalt braucht“, sagte Trainer Manuel Baum.