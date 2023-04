2. Bundesliga 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf vorerst ohne Hübner

Der 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ohne Innenverteidiger Florian Hübner auskommen. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler habe sich beim 1:1 gegen den Karlsruher SC einen Faserriss an den Adduktoren zugezogen, teilten die Franken am Mittwoch mit. Für Hübner ist es bereits der zweite verletzungsbedingte Rückschlag in dieser Saison. Der gebürtige Wiesbadener hatte wegen einer Rückenverletzung schon den Großteil der Hinrunde verpasst.

dpa