Fussball 1. FC Nürnberg in Mönchengladbach gefordert Der abstiegsbedrohte 1. FC Nürnberg tritt in seinem letzten Auswärtsspiel der Bundesliga-Hinrunde heute bei Borussia Mönchengladbach an. Der Tabellenzweite hat seine vergangenen zehn Heimspiele gewonnen, der fränkische Traditionsverein konnte auswärts hingegen nur zwei Zähler holen. „Wir müssen extrem aggressiv spielen“, forderte Nürnbergs Trainer Michael Köllner, dessen Mannschaft Vorletzter ist.

Mail an die Redaktion Nürnbergs Trainer Michael Köllner. Foto: Timm Schamberger/Archiv

Nürnberg.Auch der FC Augsburg tritt auswärts an. Nach sechs sieglosen Spielen nacheinander messen sich die Fuggerstädter am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) mit Hertha BSC. „Ich will jetzt mit der Mannschaft eine Topleistung in Berlin auf den Platz bringen“, verkündete Trainer Manuel Baum. In der Fremde konnte der FCA in dieser Bundesligasaison immerhin schon zweimal gewinnen.