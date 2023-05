2. Bundesliga 1. FC Nürnberg kämpft in Paderborn um Zweitliga-Verbleib Der 1. FC Nürnberg muss am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga um den direkten Klassenerhalt bangen. Der „Club“ spielt am Sonntag (15.30 Uhr) beim heimstarken Tabellenfünften SC Paderborn antreten. Die Nürnberger gehen auf Platz 15 mit zwei Punkten Vorsprung auf Arminia Bielefeld in das Saisonfinale. Der direkte Abstieg ist nicht mehr möglich für das Team von Trainer und Sportvorstand Dieter Hecking. Allerdings könnten die Nürnberger noch auf Platz 16 abrutschen. Dann müssten sie in die Relegation gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Der Nürnberger Lino Tempelmann (M) kämpft mit Damian Roßbach (r) von Hansa Rostock um den Ball.

Nürnberg.„Wir können es selbst regeln“, sagte Hecking: „Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt.“ Die Franken bleiben sicher in der Liga, wenn sie in Paderborn gewinnen oder Bielefeld nicht zeitgleich in Magdeburg gewinnt. Auch ein Unentschieden oder eine Niederlage könnte für den FCN zur Rettung genügen. Dann ist der „Club“ aber von den Ergebnissen der Mitkonkurrenten abhängig.